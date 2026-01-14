Surya Gochar 2026 Rashifal: सूर्य आज करेंगे शनि के घर में प्रवेश! इन 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Makar Sankranti 2026 Rashifal: सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है. पंचांग के अनुसार, सूर्यदेव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं. साल में कुल मिलाकर 12 संक्रांतियां होती हैं और हर संक्रांति अपनी अपनी जगह विशेष मानी जाती है. ज्योतिषियों के अनुसार, 2 संक्रांति ऐसी है जो बहुत ही शुभ मानी जाती है- पहली मकर संक्रांति और दूसरी कर्क संक्रांति. सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है और उसी के साथ सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाएंगे. 14 जनवरी यानी आज सूर्यदेव मकर राशि में रात 9 बजकर 35 मिनट पर प्रवेश करेंगे.

सूर्य गोचर का देश-दुनिया पर प्रभाव

जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब ज्योतिष के अनुसार उस समय से लेकर अगले 3 महीनों यानी लगभग 15 अप्रैल तक देश और दुनिया पर प्रभाव देखने को मिलेगा. इस संक्रांति काल में मंगल का संबंध गुरु और शनि दोनों से बन रहा है. ऐसे में शनि-मंगल का आपसी संबंध स्पष्ट दिखाई देगा. ज्योतिष में शनि-मंगल का योग दुर्घटना, विस्फोट, विवाद, राजनीतिक उथल-पुथल और सत्ता परिवर्तन से जुड़ा माना जाता है. आइए अब पंडित शैलेंद्र पांडेय के द्वारा जानते हैं कि सूर्य के गोचर का शुभ प्रभाव किन राशियों पर देखने को मिलेगा.

सूर्य का मकर राशि में गोचर 2026

- मेष राशि

सूर्य का मकर में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए शुभ माना जा है. करियर में लाभ, सफलता और उन्नति के संकेत हैं. स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी परेशानियां दूर होंगी.

दान: मकर संक्रांति पर किसी निर्धन व्यक्ति को तिल और गुड़ का दान करें.

- वृषभ राशि

सूर्य के गोचर से वृषभ राशि वालों को सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा. शरीर में सूजन, हड्डियों की समस्या, पेट से जुड़ी दिक्कत या चोट लगने की संभावना है. यात्राओं में भी सावधानी जरूरी है.

दान: काली उड़द की दाल का दान करें.

- मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को अगले एक महीने के जीवन में दुर्घटना, विवाद और मानसिक तनाव के योग बन रहे हैं. धन और कर्ज से जुड़े मामलों में सतर्कता रखें.

दान: किसी जरूरतमंद को नए चावल और देसी घी का दान करें.

- कर्क राशि

यह समय आपके लिए भारी रह सकता है. वैवाहिक जीवन में तनाव, साझेदारी के काम में नुकसान और करियर से जुड़े फैसलों में जोखिम है.

दान: चावल और काली उड़द की दाल (खिचड़ी की सामग्री) का दान करें.

- सिंह राशि

सूर्य का गोचर सिंह राशि वालों के पक्ष में है. शत्रु पर विजय, स्वास्थ्य और धन में सुधार के संकेत हैं. तनाव कम होगा.

दान: किसी गरीब को कंबल या वस्त्र दान करें.

- कन्या राशि

कन्या राशि वालों को संतान और स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी रखें. पारिवारिक विवादों से बचें.

दान: स्नान-ध्यान के बाद काली उड़द की दाल का दान करें.

- तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बहुत ही अशुभ रहने वाला है. इस दौरान सेहत में गिरावट आ सकती है. संपत्ति के मामलों में रुकावट आएगी. पड़ोसियों से विवाद की संभावना है. शांत रहना जरूरी है.

दान: काले रंग का कंबल या ऊनी वस्त्र दान करें.

- वृश्चिक राशि

यह समय वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ रहेगा. नए काम की शुरुआत, करियर में बदलाव और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

दान: तिल और गुड़ का दान करें.

- धनु राशि

सूर्य के गोचर से धनु राशि वाले स्वास्थ्य, विशेषकर आंखों का खास ख्याल रखें. क्रोध पर नियंत्रण जरूरी रखें. करियर से जुड़े बड़े फैसले अभी टालें.

दान: काला कंबल, चावल और काली उड़द दान करें.

- मकर राशि

मकर राशि वाले दुर्घटना और विवाद से सावधान रहें. मकान, शिफ्टिंग या बड़े फैसले अगले दो महीने टालना बेहतर होगा.

दान: चावल, काली उड़द और देसी घी का दान करें.

- कुंभ राशि

सूर्य का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा माना जा रहा है. नई नौकरी लगने की संभावना बन रही है. हालांकि, आंख, कान, नाक और गले से जुड़ी समस्या हो सकती है. यात्राओं में सावधानी बरतें.

दान: तिल और गुड़ का दान करें.

- मीन राशि

यह समय मीन राशि वालों के लिए अनुकूल माना जा रहा है. रुके काम पूरे होंगे, प्रमोशन या करियर में बड़ा मौका मिल सकता है.

दान: किसी निर्धन को कंबल या वस्त्र दान करें.

