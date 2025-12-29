Singh Rashifal 2026: ढैय्या के कारण सिंह राशि वालों के हाथ से फिसलेगा पैसा! जानें कैसा रहेगा साल 2026

Singh Rashifal 2026: कुछ ही दिनों में साल 2026 यानी नए साल की शुरुआत होने वाली है. ज्योतिषियों के नजरिए से यह साल बहुत ही विशेष रहने वाला है, जिसमें कई ग्रहों का प्रभाव रहेगा. सबसे ज्यादा प्रभाव साल 2026 पर देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेवता, शुक्रदेव और मंगलदेवता का रहने वाला है. दरअसल, साल 2026 सूर्यदेव का साल रहेगा, राजा देव बृहस्पति होंगे और मंत्री मंगल होंगे. इनके अलावा, शनि साल 2026 में पूरे समय मीन राशि में ही गोचर करेंगे.

और पढ़ें

बृहस्पति साल की शुरुआत में मिथुन राशि में रहेंगे और साल के मध्य के बाद मिथुन से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. यानी साल 2026 में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, और जैसे ही बृहस्पति का गोचर बदलेगा, वैसे ही सभी राशियों पर उसका प्रभाव भी बदलता हुआ दिखाई देगा. तो आइए पंडित प्रवीण मिश्र जी के द्वारा जानते हैं कि राशिफल की 5वीं, सिंह राशि के लिए साल 2026 हर क्षेत्र में कैसा रहने वाला है.

करियर व आर्थिक स्थिति

साल 2026 में सिंह राशि वालों पर शनि की ढैय्या का प्रभाव पूरे साल रहेगा, जिसका प्रभाव हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा. जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक प्रोफेशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी. आप जो काम करेंगे वह आपके सफल होंगे. नए साल 2026 में नई योजनाएं आप साल के शुरुआत से ही बनाना शुरू कर दीजिए. नई योजनाएं बनेंगी और वो सफल भी होंगी. जिनके बच्चे पढाई कर रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनको सफलता हासिल होगी.

Advertisement

संतान को तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे. साल के शुरुआत से लेकर आने वाले छह महीने तक खर्चे आपके बढ़े हुए रहेंगे. उधार लेनदेन से बचें. उधार लेकर पैसा गैर जरूरी चीजों पर खर्च करना उचित नहीं होगा. धन से जुड़े फैसले बहुत सोच-समझकर लेने की सलाह दी जा रही है.

इस साल तकनीक का सही इस्तेमाल आपके प्रोफेशन में बड़ा फायदा दिला सकता है. यह AI का दौर है, इसलिए अपने काम में नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समझदारी से उपयोग करें, इससे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. अनजान लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है. रिश्तों के मामले में सिंह राशि वालों को इस साल खास ध्यान रखना होगा. स्वभाव में थोड़ी नरमी लाएं और सकारात्मक सोच के साथ रिश्तों को संभालने की कोशिश करें.

सेहत का हाल

सिंह राशि वालों के लिए साल 2026 में पेट और हृदय से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा. किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें, समय पर डॉक्टर से सलाह लें और दवाइयां नियमित रूप से लेते रहें. मई 2026 से जुलाई 2026 के बीच आपकी आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं. वहीं अगस्त 2026 से अक्टूबर 2026 के दौरान लंबे समय से अटके हुए और बिगड़े काम बनने लगेंगे. नवंबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी.

Advertisement

उपाय

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं. यदि आप चाहते हैं कि साल 2026 आपके लिए शुभ रहे, तो प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें. रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और मानसिक शांति के लिए शिव मंदिर में जल चढ़ाएं. शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को भोजन दान करना लाभकारी रहेगा. यदि कभी ये उपाय नियमित रूप से न हो पाएं, तो चिंता न करें. पूरे साल जितना संभव हो सके, इन्हें करते रहें, लाभ जरूर मिलेगा.

---- समाप्त ----