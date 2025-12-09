scorecardresearch
 
Shukraditya Yog 2026: साल 2026 में नजदीक आकर सूर्य-शुक्र बनाएंगे अद्भुत युति, इन राशियों को होगा धन का लाभ

Shukraditya Yog 2026: ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 में सूर्य और शुक्र की युति कई राशियों के भाग्य चमकेगा और इस युति से शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा. यह युति करियर, प्रेम और धन के मामलों में खास प्रभाव डालेगी. तो चलिए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में.

साल 2026 में सूर्य शुक्र की अद्भुत युति से होगा इन राशियों को होगा फायदा (Photo: ITG)
Shukraditya Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा और पिता कहकर संबोधित किया जाता है. शुक्र को धन, सुख औ समृद्धि का कारक माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में सूर्य-शुक्र शनि की राशि मकर में युति बनाएंगे, जिससे शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा. ज्योतिषियों के अनुसार, सूर्य-शुक्र की युति बहुत ही खास होती है जो कि जातक के जीवन में आर्थिक मजबूती लेकर आती है. इसके अलावा, जिस किसी की कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ आते हैं उस व्यक्ति को जीवन में प्रेम, धन और करियर पर शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं. तो चलिए जानते हैं कि साल 2026 में सूर्य और शुक्र की युति बनने से कौन राशियों की किस्मत चमकने वाली है. 

मेष

साल 2026 में सूर्य-शुक्र की युति मेष राशि वालों के लिए आत्मविश्वास और आकर्षण दोनों बढ़ाएगी. करियर में लंबे समय से अटके काम पूरे होने लगेंगे. जो लोग नौकरी बदलने या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. धन को लेकर लिए गए फैसले लाभ दिलाएंगे. 

मकर

साल 2026 में सूर्य-शुक्र की युति मकर राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी मानी जा रही है. लंबे समय से चल रही परेशानियां कम होंगी. रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा. यदि आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो सफलता मिल सकती है. काम में भी सहयोग मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

मीन

मीन राशि वालों के लिए सूर्य-शुक्र की युति बेहद शुभ सिद्ध हो सकती है. प्रतिष्ठा, नेतृत्व और सफलता एक साथ बढ़ेगी. आप जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे, वहां आपका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. लोग आपके निर्णयों पर भरोसा करेंगे. आपका सामाजिक दायरा मजबूत होगा. प्रेम संबंध अच्छे होंगे. दांपत्य जीवन में भी सामंजस्य रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

---- समाप्त ----
