Shukraditya Yog 2026: शनि की राशि में सूर्य-शुक्र की युति, 6 फरवरी तक चांदी काटेंगे इन 3 राशियों के लोग

14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शुक्र मकर राशि में शुक्रादित्य योग बनाएंगे. ज्योतिष के अनुसार, शनि की राशि में बना यह योग तीन राशियों के लिए धन और करियर के मोर्चे पर लाभ के द्वार खोलेगा. यह शुभ प्रभाव 6 फरवरी तक बना रहेगा.

शनि की राशि में शुक्रादित्य योग तीन राशि के जातकों को आर्थिक और करियर के मोर्चे पर लाभ दे सकता है. (Photo: Pixabay)
शनि की राशि में शुक्रादित्य योग तीन राशि के जातकों को आर्थिक और करियर के मोर्चे पर लाभ दे सकता है. (Photo: Pixabay)

Shukraditya Yog: 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य और सुखों के प्रदाता सूर्य मकर राशि में मिलकर शुक्रादित्य योग का निर्माण करने वाले हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि शनि की राशि में शुक्रादित्य योग तीन राशि के जातकों को आर्थिक और करियर के मोर्चे पर जबरदस्त लाभ प्रदान कर सकता है. इन राशियों को अगले माह 6 फरवरी तक शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि इसी दिन शुक्र मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर लेंगे. तब तक दोनों ग्रहों की युति तीन राशियों को अनायास लाभ कराएगी.

मेष राशि
मेष राशि के वालों के कर्म क्षेत्र में शुक्रादित्य योग बन रहा है. ऐसे में इस राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन नजर आएंगे. कुछ लोगों को पदोन्नति मिल सकती है, जबकि कुछ की आय में इजाफा होने के योग हैं. रोजगार से जुड़े नए सुनहरे अवसर आपको मिलेंगे. पैसे-दहले से मजबूत रहेंगे. इस दौरान आप अपनी आय का बिल्कुल सही प्रयोग कर पाएंगे. साथ ही, आप उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे, जिससे जीवन का आनंद बढ़ेगा.

कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए भी यह योग अत्यंत शुभ माना जा रहा है. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं. इस दौरान आप अपनी रचनात्मक क्षमता का बखूबी इस्तेमाल कर पाएंगे. कला, संगीत या अभिनय के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह वक्त गोल्डन पीरियड जैसा रहने वाला है. पारिवारिक जीवन में सुख और संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में चल रही उलझनें दूर होंगी और रिश्तों में मधुरता आएगी. स्वास्थ्य के लिहाज से भी समय अनुकूल रहेगा.

धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए शुक्रादित्य योग धन भाव में बन रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति दुरुस्त होगी. धन का जो संकट चल रहा था, वो अब दूर होने वाला है. पहले किए गए निवेश से लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है. जमीन-जायदाद के मामले आपके पक्ष में रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी. वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है. यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो लाभकारी साबित हो सकते हैं. धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी.
 

