Shani Sade Sati 2026: शनि की साढ़ेसाती से पीड़ित इन 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू, जल्द होगा धनलाभ

Shani Sade Sati 2026: इस वक्त मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती के अलग-अलग चरण चल रहे हैं. वैसे तो साढ़ेसाती को बहुत कष्टकारी माना जाता है. लेकिन शनि की राशि मकर में ग्रहों की एक ऐसी शुभ स्थिति बनी है, जिसने साढ़ेसाती के प्रभाव को बेअसर कर दिया है और अब इन जातकों को जबरदस्त लाभ मिल सकते हैं.

नए साल 2026 में एक ऐसा अद्भुत संयोग बना है, जो साढ़ेसाती से प्रभावित राशियों को भी मालामाल बना रहा है. (Photo: ITG)
Shani Sade Sati 2026: मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. जब किसी राशि पर साढ़ेसाती का दौर शुरू होता है, तो उसके जातकों को बड़ी चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है. लेकिन नए साल 2026 में एक ऐसा अद्भुत संयोग बना है, जो साढ़ेसाती से प्रभावित राशियों को भी मालामाल करने वाला है. मकर राशि के स्वामी शनि हैं और इस राशि में बुध, सूर्य, मंगल और शुक्र एकसाथ बैठे हुए हैं.

शनि की इस राशि में बुध-सूर्य बुधादित्य, शुक्र-बुध लक्ष्मी नारायण और सूर्य-शुक्र शुक्रादित्य योग बना रहे हैं. साथ ही, यहां रूचक और मंगलादित्य राजयोग भी बना हुआ है. ज्योतिषविदों का कहना है कि शनि की राशि में ग्रहों की ऐसी शुभ स्थिति साढ़ेसाती से प्रभावित जातकों को लाभ देने वाली है.

मेष राशि
मेष जातकों के लिए साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है. इन पांच शुभ राजयोग के बनने से आपके करियर की अड़चनें कम होंगी. धन प्राप्ति के नए अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से अटका धन वापस मिलने की संभावना है. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. बच्चों की एकाग्रता बेहतर होगी. पढ़ाई-लिखाई या नौकरी की तैयारी में जुटे लोगों को सफलता मिलेगी.

कुंभ राशि
कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण प्रभावी है और इस राशि के स्वामी भी शनि देव ही हैं. पांच शुभ राजयोग के प्रभाव से आपकी कोई बड़ी समस्या दूर हो सकती है. धैर्य और ईमानदारी के साथ किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी. आराम और सुख-सुविधाओं में वृद्धि संभव है. घर, वाहन या संपत्ति से जुड़ा सुख भी प्राप्त हो सकता है. धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं और मानसिक शांति का अनुभव होगा.

मीन राशि
मीन राशि के जातक साढ़ेसाती के दूसरे और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण से गुजर रहे हैं. हालांकि इनके जीवन में चल रही कठिनाइयों के दूर होने का समय आ गया है. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. धन वृद्धि और खर्चों में कमी संभव है. पैसों की आसानी से बचत होगी. महत्वपूर्ण कामों में मित्रों का साथ मिलेगा. करियर में प्रगति के अवसर आएंगे और पारिवारिक व निजी रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

---- समाप्त ----
