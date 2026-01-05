scorecardresearch
 
Shani Rahu Ketu 2026: शनि-राहु-केतु का दुर्लभ संयोग, 2026 में पूरे साल कष्ट झेलेंगी ये 2 राशियां

नया साल 2026 सिंह और कुंभ राशि के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. ज्योतिष के अनुसार शनि, राहु और केतु की चाल इन दोनों राशियों पर भारी पड़ेगी. सिंह राशि पर केतु और शनि की ढैय्या का असर रहेगा. जबकि कुंभ राशि पर राहु के साथ शनि की साढ़ेसाती प्रभावी रहेगी.

2026 में शनि, राहु और केतु दो राशियों की मुश्किल बढ़ाने वाले हैं.
Shani Rahu Ketu 2026: नया साल 2026 शुरू हो चुका है और यह वर्ष पाप ग्रह राहु-केतु और न्याय देव शनि की चाल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ज्योतिषिविदों का कहना है कि 2026 में शनि, राहु और केतु दो राशियों की मुश्किल बढ़ाने वाले हैं. ये राशियां है- सिंह और कुंभ. दरअसल सिंह राशि में केतु बैठा हुआ है. और इस राशि पर शनि की ढैय्या का प्रभाव भी जारी है. वहीं बात करें कुंभ राशि की तो इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है और इसमें राहु बैठा हुआ है. ऐसे में ये ग्रह 2026 इन दोनों ही राशियों पर दोहरी मार करेंगे.

सिंह राशि
नए साल 2026 में सिंह शनि की ढैय्या और केतु का प्रभाव रहेगा. ऐसे में इस राशि के जातकों को धन संबंधी मामलों में समस्या हो सकती है. आमदनी में कमी आ सकती है और आय के स्रोत प्रभावित हो सकते हैं. खर्चों में अचानक बढ़ोतरी से मन परेशान रहेगा. धन की बचत करना आपके लिए बहुत कठिन होगा.

इस वर्ष भावनाओं में आकर लिया गया कोई भी फैसला आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. पेशेवर और निजी जीवन में दबाव रहेगा. आत्मबल बनाए रखना और गलत संगति से दूरी रहना ही आपके लिए सही विकल्प है. दूसरों के झगड़ों या विवादों में उलझने से आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं. इस वर्ष आर्थिक व मानसिक नुकसान संभव है.

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए भी वर्ष 2026 संघर्षपूर्ण रहने वाला है. धनधान्य की प्राप्ति के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. जल्द मुनाफा कमाने या शॉर्टकट अपनाने की कोशिश आपको गंभीर समस्या में डाल सकती है. आय के साधनों में रुकावट आ सकती है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी होगा.

Advertisement

राहु और शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव क्रोध, चिड़चिड़ेपन और गलत फैसलों की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है. कार्यस्थल पर मतभेद की स्थिति बन सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों से टकराव की आशंका रहेगी. मानसिक बेचैनी बनी रह सकती है. आर्थिक मामलों में नुकसान का खतरा रहेगा और रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. वैवाहिक जीवन पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है, जहां छोटी-छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं.

