Shani Gochar 2026: 2026 में 5 राशियों पर साढ़ेसाती-ढैय्या, जानें पिता सूर्य के साल में कैसी है पुत्र शनि की चाल

Shani Gochar 2026: नया साल 2026 सूर्य का वर्ष माना जा रहा है, जिसमें शनि देव पूरे साल मीन राशि में रहेंगे. शनि केवल 27 जुलाई को वक्री और 11 दिसंबर को मार्गी होंगे. इस दौरान कुंभ, मीन और मेष पर साढ़ेसाती रहेगी. जबकि धनु और सिंह पर ढैय्या का प्रभाव बना रहेगा.

साल 2026 सूर्य का साल है और इस वर्ष पांच राशियों पर साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव रहेगा.
नया साल 2026 सूर्य का वर्ष है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि पिता सूर्य के वर्ष में पुत्र शनि की चाल कैसी रहने वाली है. वर्ष 2026 में शनि देव सालभर मीन राशि में विद्यमान रहेंगे. 27 जुलाई को शनि की वक्री चाल प्रारंभ होगी. इसके बाद 11 दिसंबर को शनि पुनः मार्गी अवस्था में आ जाएंगे. यानी सीधी चाल चलने लगेंगे. ऐसे में साल 2026 में कुंभ, मीन और मेष राशि पर साढ़ेसाती चलती रहेगी. जबकि धनु और सिंह राशि पर ढैय्या का प्रभाव जारी रहेगा. आइए जानते हैं कि 2026 में शनि सभी राशियों पर कैसा प्रभाव डालने वाले हैं.

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला समय करियर और निवास स्थान से जुड़े बदलाव लेकर आ सकता है. नौकरी या कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के संकेत बन रहे हैं, जो शुरुआत में थोड़ी असहजता दे सकते हैं. इस दौरान मन में अनावश्यक चिंताएं और बदनामी का भय भी रह सकता है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है.

वृष राशि
वृष राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत सकारात्मक रहने वाला है. लंबे समय से अटके हुए कार्य अब धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. यदि किसी प्रकार के कानूनी विवाद या मुकदमे चल रहे हैं, तो उनमें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. करियर और स्थान परिवर्तन से जुड़े फैसले लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती दिखाई दे रही है.

मिथुन राशि
नौकरी, व्यापार में कुछ अच्छा बदलाव आ सकते हैं. करियर में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी और आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा. इस समय संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ भी मिल सकता है. जैसे- जमीन, मकान या वाहन का लाभ हो सकता है. शनिदेव की कृपा बनाए रखने के लिए प्रत्येक शनिवार दीपदान करना शुभ रहेगा.

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के जीवन में कुछ नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में कुछ रुकावटें या मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. लेकिन धैर्य रखने से स्थिति संभल जाएगी. संतान प्राप्ति और विवाह के इच्छुक लोगों के लिए समय अनुकूल है. मानसिक शांति और पारिवारिक सुख के लिए हनुमान जी की आराधना करना विशेष फलदायी सिद्ध होगा.

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों को भी इस वर्ष थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र दोनों ही मामलों में नुकसान झेलने पड़ सकते हैं. छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा होने की आशंका है. इसलिए वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप और शनिवार को दीपदान करने से लाभ होगा.

कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को नौकरी और व्यापार में लाभ मिलने के संकेत हैं. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सराहना भी होगी. हालांकि स्वास्थ्य के मामले में यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. स्वयं के साथ-साथ किसी करीबी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है. नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करें.

तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह साल राहत और प्रगति का संकेत दे रहा है. स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक तनाव कम होगा, जिससे आत्मबल बढ़ेगा. करियर और विवाह से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. लंबे समय से रुके हुए कार्य अब पूरे हो सकते हैं, जिससे जीवन में स्थिरता आएगी. इस सकारात्मक समय को और बेहतर बनाने के लिए शनिवार के दिन भोजन सामग्री का दान करना लाभकारी रहेगा.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य और करियर के क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है. इसलिए किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचना ही समझदारी होगी. वहीं विवाह और संतान से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिलेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में खुशी बढ़ सकती है. हर शनिवार दीपदान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी.

धनु राशि
धनु राशि के लोगों के लिए करियर और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे दूर होती नजर आएंगी. पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है. स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं. हालांकि आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करने से आर्थिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा.

मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहने वाला है. करियर और धन से जुड़ी स्थिति लगातार मजबूत होती जाएगी. लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. यह समय बड़े लाभ और स्थिरता प्रदान कर सकता है. शनिवार के दिन अन्न और वस्त्र का दान करने से शुभ फल और अधिक बढ़ जाएंगे.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों को इस समय धन प्राप्ति के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है. बिना परिश्रम के अपेक्षित परिणाम मिलना मुश्किल रहेगा. स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में भी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, इसलिए स्वयं का विशेष ध्यान रखें. करियर या निजी जीवन से जुड़े किसी भी बड़े जोखिम से बचें. शनि मंत्र का जाप और दीपदान करने से कठिन समय में राहत मिल सकती है.

मीन राशि
मीन राशि के जातकों को करियर और धन से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इस समय बड़े फैसले और महत्वपूर्ण कार्यों में अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक होगी. विवाह और संपत्ति से जुड़े मामलों में तेजी आने के योग बन रहे हैं, जो भविष्य के लिए शुभ संकेत हैं. शनिवार के दिन शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं.

