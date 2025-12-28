scorecardresearch
 
Kendra Drishti Yog 2025: शनि-बुध बनाएंगे केंद्र दृष्टि योग, 30 दिसंबर से इन 4 राशियों को होगा आर्थिक लाभ

30 दिसंबर दोपहर 12:43 बजे शनि और बुध 90 डिग्री कोण पर स्थिति होकर केंद्र दृष्टि योग बनाएंगे. ज्योतिष के अनुसार, यह योग धन योग को सक्रिय करता है. इससे जीवन में आर्थिक समृद्धि, खुशहाली और सकारात्मक अवसर बढ़ेंगे. यह दुर्लभ योग कुछ राशियों को विशेष लाभ देगा.

केंद्र दृष्टि योग धन योग को को एक्टिवेट करने में बहुत सहायक होता है. (Photo: Pixabay)
केंद्र दृष्टि योग धन योग को को एक्टिवेट करने में बहुत सहायक होता है. (Photo: Pixabay)

Kendra Yog 2025: 30 दिसंबर को दोपहर 12 बजकप 43 मिनट पर शनि और बुध ग्रह एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर स्थित होंगे. इस तरह शनि-बुध केंद्र दृष्टि योग का निर्माण करेंगे. ज्योतिषविदों के अनुसार, केंद्र दृष्टि योग धन योग को सक्रिय करने में बहुत सहायक होता है. यह योग धनधान्य के साथ-साथ जीवन में खुशहाली भी लेकर आता है. जिन जातकों पर इसका प्रभाव अधिक होता है, उन्हें आर्थिक मोर्चे पर खूब लाभ मिलता है. आइए जानते हैं कि 30 दिसंबर को बुध-शनि द्वारा निर्मित ये दुर्लभ योग किन राशियों को लाभ देगा.

मिथुन राशि
केंद्र दृष्टि योग के चलते मिथुन राशि वालों को उनकी मेहनत का उचित फल मिलेगा. करियर में स्थिरता आएगी और लंबे समय से रुके कार्य दोबारा गति पकड़ेंगे. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग समय पर मिलेगा. धन से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लेंगे. योजना बनाने की क्षमता मजबूत होगी. नया काम शुरू करने वालों को लंबे समय तक लाभ मिलेंगे. 

कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला रहेगा. पुराने प्रयास सफल होते दिखेंगे. मित्रों और वरिष्ठों का समर्थन आत्मबल बढ़ाएगा. पारिवारिक जीवन में संतुलन बढ़ेगा. धन की बचत को लेकर समझदारी भरे फैसले होंगे. नई योग्यता या कौशल सीखने का अवसर मिल सकता है. पैसों को लेकर चल रहा कोई बड़ा वाद-विवाद दूर होगा.

मकर राशि
आपके लिए आय के नए साधन बन सकते हैं. निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. अनुशासन और परिश्रम से आपकी अलग पहचान बनेगी. दोस्तों के माध्यम से नए अवसर सामने आ सकते हैं. भविष्य की योजनाएं अधिक मजबूत होंगी. पदोन्नति या भूमिका में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. आत्मविश्वास के साथ लिए गए निर्णय सफल हो सकते हैं. रोजगार में उन्नति का कोई बड़ा अवसर आपके हाथ लग सकता है.

मीन राशि
कार्यक्षेत्र में स्थिरता आएगी और वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा आप पर बना रहेगा. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी. मित्रों की सलाह लाभदायक साबित होगी. आत्मविश्वास और संतोष की भावना बढ़ेगी. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. कर्ज-उधार में दिया हुआ पैसा वापस आने की पूरी संभावना है. नए संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकते हैं.

