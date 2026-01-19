scorecardresearch
 
Rahu Nakshatra Parivatan 2026: राहु का पद नक्षत्र परिवर्तन, 25 जनवरी से शुरू होगा इन 4 राशियों का अच्छा टाइम

25 जनवरी को राहु अपने शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेगा और 29 मार्च तक वहीं रहेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहु का यह पद नक्षत्र परिवर्तन चार राशियों के लिए अत्यंत शुभ साबित होने वाला है.

25 जनवरी को राहु अपने ही शतभिषा नक्षत्र के तीसरे पद में गोचर करने वाला है.
Rahu Nakshatra Parivatan 2026: पाप ग्रह राहु चाल बदलने वाला है. 25 जनवरी को राहु अपने ही शतभिषा नक्षत्र के तीसरे पद में गोचर करने वाला है. यहां राहु 29 मार्च तक रहेगा. राहु के इस पद नक्षत्र परिवर्तन को चार राशियों के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि राहु की चाल बदलते ही चार राशि के जातकों के दिन पलट जाएंगे. जिन लोगों को अब तक कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, उनके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे. आइए जानते हैं कि शतभिषा नक्षत्र में राहु का गोचर किन राशियों के लिए शुभ है.

वृषभ राशि (Vrishabh Rashi)
शतभिषा नक्षत्र में राहु का गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहने वाला है. नौकरी से जुड़े नए अवसर आपको मिल सकते हैं. कहीं से अच्छी जॉब का ऑफर आता दिख रहा है. भविष्य की योजनाओं को अमल में लाने का मौका मिलेगा. आमदनी बेहतर होगी. हालांकि खर्चों पर संयम रखना जरूरी रहेगा. किसी पुराने निवेश से अचानक लाभ होगा.

कन्या राशि (Kanya Rashi)
कन्या राशि वालों के लिए भी राहु की चाल सकारात्मक साबित हो सकता है. नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं. आय में वृद्धि की प्रबल संभावना है. रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे और सफलता मिलेगी. करियर और निजी जीवन में बड़ा और अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा. इस दौरान निवेश के लिए आप जो योजना तैयार करेंगे, वो निश्चित तौर पर लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं.

तुला राशि (Tula Rashi)
राहु तुला राशि वालों का भाग्य मजबूत कर सकता है. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. सामाजिक मान-सम्मान, प्रतिष्ठा में इजाफा होगा. पुराने निवेश लाभ दे सकते हैं. उधार-कर्ज से मुक्ति पाएंगे. पिता के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा. प्रेम संबंधों में सुधार आएगा और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. रोग-बीमारियों से मुक्त रहेंगे.

मीन राशि (Meen Rashi)
मीन राशि के लिए राहु का यह गोचर महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा. व्यापार से जुड़े लोगों का मुनाफा डबल हो सकता है. नौकरीपेशाओं की तरक्की भी संभव है. लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे. नए मौकों का सही उपयोग करने में सफलता मिलेगी.

---- समाप्त ----
