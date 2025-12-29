New Year 2026 Rashifal: शनि की राशियों के लिए कैसा रहेगा 2026? मकर-कुंभ के साथ मीन का हाल भी जानें

New Year 2026 Rashifal: नया साल 2026 शुरू होने में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं. वर्ष की शुरुआत में ग्रहों की चाल पर नजर डालें तो धनु राशि में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र एकसाथ होंगे और चतुर्ग्रही योग का निर्माण करेंगे. वहीं राहु कुंभ राशि में होगा. इसके अलावा शनि मीन, चंद्रमा मेष, बृहस्पति मिथुन और केतु सिंह राशि में विराजमान रहेगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि ग्रहों की ऐसी स्थिति सभी राशियों के लिए कुछ विशेष परिणाम के संकेत दे रही है. आइए जानते हैं कि यह संयोग मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है.
मकर राशि
वर्ष 2026 इस वर्ष स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा. पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा. धन के और संपत्ति के मामले बहुत अच्छे रहेंगे. वर्ष की शुरुआत में स्थान परिवर्तन और संपत्ति लाभ के योग हैं. करियर की स्थिति मध्यम रहेगी. हालांकि आप वर्ष भर आराम से काम कर पाएंगे. नया कार्य शुरू करने के लिए भी समय उत्तम लग रहा है. पूरे वर्ष बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करें. हर बृहस्पतिवार पीली वस्तुओं का दान करें.
कुंभ राशि
इस वर्ष आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा. स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरंदाज बिल्कुल न करें. जीवनचर्या को ठीक करने का प्रयास करें. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. लेकिन कोई न कोई संपत्ति आप अवश्य खरीदेंगे. नया वाहन खरीदने के भी योग बनते दिख रहे हैं. करियर में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है. पूरे वर्ष भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना करें.
मीन राशि
इस वर्ष स्वास्थ्य में आकस्मिक समस्याएं हो सकती हैं. हड्डियों, नसों और चोट की समस्या से बचना होगा. धन के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा. धन की समस्या रहेगी, लेकिन घर-परिवार के सदस्यों की सहायता से हल होती जाएगी. माता-पिता के सहयोग से आपका कोई बड़ा कार्य संपन्न हो सकता है. करियर में उतार चढ़ाव रहेगा. स्थान परिवर्तन हो सकता है. पूरे वर्ष शिव जी की उपासना करें. शनिवार को दान अवश्य करें.