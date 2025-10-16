scorecardresearch
 

Feedback

Mangal Gochar 2025: दिवाली बाद पलट सकती है इन तीन राशियों की किस्मत, लगेगा पैसों का अंबार

Mangal Gochar 2025: 27 अक्टूबर 2025 को मंगल ग्रह अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे. यह परिवर्तन कई राशियों के लिए सौभाग्य और सफलता लेकर आएगा. जानें किन राशियों की किस्मत चमकेगी और किसे मिलेगा करियर व धन लाभ का सुनहरा अवसर

Advertisement
X
Mars transit horoscope (Photo: Pexels)
Mars transit horoscope (Photo: Pexels)

ग्रहों के सेनापति मंगल का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. इन्हें ऊर्जा, साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास और नेतृत्व का कारक माना जाता है. मंगल जब भी किसी राशि में गोचर करते हैं, तो उसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र जैसे करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों पर दिखाई देता है. वर्तमान में मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं. लेकिन अब वह 27 अक्टूबर 2025 को अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करने जा रहे हैं. स्वराशि में मंगल की उपस्थिति को अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि इस समय उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. 

मंगल का यह परिवर्तन उत्साह, जोश और आत्मबल में वृद्धि लाने वाला रहेगा. इस अवधि में कुछ राशियों के लिए सफलता, उन्नति और आर्थिक लाभ के सुनहरे अवसर बनेंगे. वहीं कुछ राशियों के पुराने अटके काम पूरे होने और नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा. इस गोचर का असर प्रत्येक राशि पर अलग-अलग पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह विशेष रूप से शुभ और लाभदायक रहेगा. 

तुला राशि 
मंगल का यह गोचर तुला राशि वालों के भाग्य स्थान में हो रहा है, जो बहुत शुभ माना जाता है. इस समय आपके जीवन में सौभाग्य और सफलता के नए अवसर मिलेंगे. रुके हुए कार्य पूरे होंगे. किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी. नौकरी और व्यवसाय में प्रमोशन या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा से लाभ और सम्मान की संभावना है. विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रहेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Dhanteras 2025
धनतेरस की शाम न करें ये 5 गलतियां, लक्ष्मी-कुबेर नहीं करेंगे घर में प्रवेश 
dhanteras shopping guidelines
Dhanteras 2025: जानें क्या खरीदें और क्या न खरीदें? 
diwali date confusion
Diwali 2025: 20 या 21 अक्टूबर? जानें सही तारीख-मुहूर्त 
dhanteras festival rituals
Dhanteras: सिर्फ खरीदारी नहीं, जानिए क्या है असली महत्व 
Money will increase in abundance, debts will be paid off; do this to get Lakshmi's blessings
मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं ये 5 राशियां, दिवाली पर हो सकता है धनलाभ 
Advertisement


वृश्चिक राशि 
मंगल आपकी अपनी राशि यानी लग्न भाव में गोचर करेगा. यह स्थिति आपको आत्मविश्वास, साहस और ऊर्जा से भर देगी. आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखरेगी. कार्यक्षेत्र में आप अपनी छाप छोड़ेंगे. सेहत में सुधार होगा. व्यापारियों को नया निवेश या विस्तार करने से अच्छा लाभ मिलेगा. अगर आप किसी प्रतियोगिता या स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे. 


मीन राशि 

मंगल ग्रह मीन राशि वालों के भाग्य और कर्म क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे. इस समय आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा, और करियर में आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे. नई नौकरी, प्रमोशन या बिजनेस डील मिलने के योग हैं. आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह समय लाभकारी रहेगा. आप ध्यान, साधना या धार्मिक यात्रा की ओर आकर्षित होंगे.  पारिवारिक स्तर पर भी शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement