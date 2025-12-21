Malavya Rajyog: 1 साल बाद बनेगा मालव्य राजयोग, शुक्र देव बदलेंगे इन राशियों की किस्मत

Malavya Rajyog: वैदिक ज्योतिष में कुछ ऐसे विशेष योग बताए गए हैं, जो व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव लाते हैं. इन्हें पंच महापुरुष राजयोग कहा जाता है. ये पांच योग हैं हंस, मालव्य, रुचक, शश और भद्र. इन सभी योगों का निर्माण तब होता है, जब कोई ग्रह अपनी उच्च या स्वराशि में विशेष स्थिति में होता है. मालव्य राजयोग का संबंध शुक्र ग्रह से है. शुक्र को वैदिक ज्योतिष में धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य, प्रेम, सुख-सुविधा और विलासिता का कारक माना जाता है. जब शुक्र मजबूत स्थिति में होता है, तो व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं रहती.

2026 की शुरुआत में बनेगा मालव्य राजयोग

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, साल 2026 की शुरुआत में शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे. मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, इसलिए इस गोचर के दौरान मालव्य राजयोग का निर्माण होगा. इस राजयोग के प्रभाव से कई राशियों को धन लाभ, करियर में उन्नति, मान-सम्मान और सुखद जीवन मिलने के योग बनेंगे. आइए जानते हैं वे राशियां, जिनके लिए यह गोचर खास लाभकारी साबित हो सकता है

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर चतुर्थ भाव में होगा. यह भाव सुख, वाहन, मकान, पारिवारिक शांति और मां से जुड़े विषयों का होता है. इस दौरान आपको घर-परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन सकते हैं. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह गोचर बेहद खास रहेगा, क्योंकि शुक्र आपकी राशि यानी लग्न भाव में संचरण करेंगे. इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा. लोग आपसे प्रभावित होंगे और सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा. धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं. प्रम जीवन और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी.

वृष राशि

वृष राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर 11वें भाव में होगा, जो आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है. इस दौरान आपकी आमदनी बढ़ सकती है. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और करियर में तरक्की के योग बनेंगे. व्यापार करने वालों के लिए यह समय खासतौर पर लाभकारी साबित हो सकता है.

