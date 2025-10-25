Guru Vakri 2025: गुरु की उल्टी चाल जल्द होगी शुरू, इन 4 राशियों का बढ़ेगा बैंक-बैलेंस

Guru Vakri 2025: बृहस्पति की स्थिति साल 2025 में खास रही है. बृहस्पति ने इस साल तीन राशियों में भ्रमण किया है. साल की शुरुआत में गुरु वृष राशि में थे. इसके बाद 15 मई को मिथुन राशि में प्रवेश कर गए. यहां बृहस्पति अतिचारी भी हुए. इसके बाद दिवाली से पहले 19 अक्टूबर को गुरु अतिचारी अवस्था में कर्क राशि में चले गए. अब 12 नवंबर को गरु कर्क राशि में वक्री होने वाले हैं. वक्री गुरु को 4 राशियों के लिए शुभ बताया जा रहा है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से बेहतर साबित होगा. रुके हुए धन की प्राप्ति होगी. आय के नए साधन भी विकसित हो सकते हैं. परिवार में लंबे समय से चल रही लड़ाई या तनाव कम होंगे, जिससे घर में सौहार्द और शांति वातावरण बढ़ेगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आपके कार्यों की सराहना होगी. शत्रु पीछे हटते दिखाई देंगे. उत्साह में वृद्धि होगी.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापार या नौकरी में लाभ की स्थिति बन सकती है. परिवार और संतान से जुड़ी चिंताएं कम होंगी और उनकी प्रगति से मन में प्रसन्नता बढ़ेगी. आपके व्यक्तित्व और कार्यशैली की सराहना होगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. विरोधी और शत्रु शांत होंगे.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य प्रबल होता दिखाई दे रहा है. करियर में उन्नति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. संतान प्राप्ति का सुख मिलने के योग बन रहे हैं. विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं. मेहनत और योग्यताओं के बल पर समाज में आदर और सम्मान बढ़ेगा.

मीन राशि

मीन राशि वालों को आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे संवरेगी. आपकी आय में और मुनाफे में जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रहेगा. चिंता या मानसिक तनाव में कमी आएगी. मन हल्का और सकारात्मक महसूस करेगा. संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकते हैं. उनकी प्रगति के मार्ग खुलेंगे. समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा.

