scorecardresearch
 

Feedback

Durga Puja 2025: वेश्यालय की मिट्टी से क्यों बनाई जाती है मां दुर्गा की मूर्ति? जानें इसके पीछे की कहानी

Durga Puja 2025: मां दुर्गा की मूर्तियों को बनाने में पांच से दस तरह की मिट्टी को इस्तेमाल में लाया जाता है. इनमें से एक मिट्टी वेश्यालय से भी लाई जाती है. आइए इसके पीछे एक पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं.

Advertisement
X
इस साल दुर्गा पूजा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है. (Photo: Pixabay)
इस साल दुर्गा पूजा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है. (Photo: Pixabay)

Durga Puja 2025 : चारों तरफ दुर्गा पूजा की धूम है. ये त्योहार विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और देश के अन्य कई हिस्सों में मनाया जाता है. दुर्गा पूजा का उत्सव नवरात्र के पांचवें दिन से शुरू होकर दशमी तक चलता है. इस दौरान विभिन्न पूजा पंडालों की स्थापना की जाती है, जहां मां दुर्गा की सुंदर मूर्तियों की पूजा और सजावट की जाती है. 

नवरात्र के नौ दिन मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा होती है और बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाया जाता है. इन पूरे नौ दिन मां दुर्गा की प्रतिमा खास आकर्षण का केन्द्र होती है. मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए कहीं पांच तो कहीं दस तरह कि मिट्टी ली जाती है. आपको जानकर हैरानी होगी कि मां की प्रतिमा को बनाने के लिए वेश्यालय के आंगन की मिट्टी का प्रयोग किए जाने की भी परंपरा है. लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं. 

क्यों ली जाती है वेश्यालय से मिट्टी?
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, एक वेश्या मां दुर्गा की बड़ी भक्त थी. लेकिन समाज में उसके साथ होने वाले तिरस्कार और अपमान ने उसे दुखी और हताश बना दिया था. मां दुर्गा ने उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर एक वरदान दिया. मां ने कहा कि जब तक मेरी प्रतिमा में वेश्यालय की मिट्टी शामिल नहीं की जाएगी, तब तक मैं उस मूर्ति में वास नहीं करूंगी".

सम्बंधित ख़बरें

बोर्ड ने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करते तो न जाएं. (File Photo: ITG)
'गरबा में न जाएं मुस्लिम लड़के...', गैर हिंदुओं के नो एंट्री विवाद के बाद छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की अपील 
माता कूष्मांडा की पूजा नवरात्र के चौथे दिन होती है
नवरात्र के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा, जानें पूजन विधि और भोग  
shardiya navratri 2025
सिर्फ एक नहीं! साल में 4 बार क्यों मनाया जाता है नवरात्र का पर्व, जानें कारण 
विपत्ति नाश के लिए राम नवमी पर किस मंत्र का जाप करें? जानें 
Do these 10 things to get the blessings of Goddess Durga-Lakshmi during Chaitra Navratri
चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन आज, नवमी तिथि पर होगी मां सिद्धिदात्री की पूजा 
Advertisement

क्या हैं दूसरे कारण?

इसके अलावा, मां दुर्गा की मूर्तियों में वेश्यालय की मिट्टी के इस्तेमाल के पीछे कई धार्मिक और पौराणिक धारणाएं जुड़ी हुई हैं. इनमें से एक प्रमुख मान्यता यह है कि जब कोई पुरुष किसी वेश्यालय में प्रवेश करता है, तो वह अपनी सारी पवित्रता, पुण्य और गुण उस स्थान की चौखट के बाहर छोड़ देता है. वहीं से लौटते समय वह अपने साथ पाप का बोझ लेकर आता है. इसलिए कहा जाता है कि वेश्यालय के चौखट के बाहर की मिट्टी पवित्र हो जाती है. 

खासतौर से वेश्याओं के घर के बाहर की मिट्टी को अनेक पुरुषों के पुण्यों से भरी हुई माना जाता है. इसी कारण से, इस मिट्टी का इस्तेमाल मां दुर्गा की मूर्तियों में किया जाता है. इसे देवी की शक्ति और करुणा का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि मां दुर्गा पवित्रता और सच्ची भक्ति के माध्यम से किसी भी पाप और दोष को शुद्ध कर सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement