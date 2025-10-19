Diwali Guru Gochar 2025: दिवाली पर गुरु का राशि परिवर्तन! इन 4 राशियों के आने वाले हैं अच्छे दिन

Diwali Guru Gochar 2025: इस साल 20 अक्टूबर को दीवाली है और दीवाली से एक दिन पहले यानी 19 अक्टूबर की रात देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं. गुरु इस राशि में 11 नवंबर तक वक्री होंगे और फिर इसी साल 3 दिसंबर को मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि अतिचारी दशा में गुरु का अपनी उच्च की राशि कर्क में आना कई राशियों के लिए लाभ के योग बनाएगा.

मेष राशि- नौकरीपेशा लोगों का बेहतरीन समय शुरू होगा. कार्यस्थल आपको खूब लाभ मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारियों से सम्मान मिलेगा. आप जिस शुभ घड़ी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो अब जल्द आने वाली है. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. आपको किसी धार्मिक उत्सव या अनुष्ठान में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.

कर्क राशि- नई नौकरी या रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह गोचर अच्छे अवसर लेकर आ सकता है. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी आने से राहत महसूस होगी. खर्चों में कटौती और धन की बचत संभव है. आय के स्रोतों से अच्छा लाभ प्राप्त होगा. इस अवधि में आप खुद को ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे. किसी पुराने रोग से स्थायी राहत मिलने की संभावना है. घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी संतोषजनक रहेगा.

Advertisement

धनु राशि- व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभदायक साबित हो सकता है. कम निवेश में अधिक मुनाफा अर्जित करने के अवसर मिलेंगे. घर, वाहन या संपत्ति खरीदने की संभावना बन रही है. इस अवधि में की गई खरीदारी भविष्य में भी लाभदायक रहेगी. आपको किसी अप्रत्याशित या गुप्त माध्यम से धन प्राप्ति हो सकती है. माता-पिता के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य सफल होगा. खर्चों में कमी आने से मन में संतोष और प्रसन्नता बनी रहेगी.

मीन राशि- नए कार्य की शुरुआत के लिए यह समय अच्छा रहेगा. मां लक्ष्मी व भगवान कुबेर की अनुकंपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय में वृद्धि और खर्चों में कमी से बजट संतुलित रहेगा. धन की बचत होगी. किसी बड़ी मानसिक उलझन से राहत मिल सकती है. पारिवारिक माहौल सुखद और आनंदमय रहेगा. पढ़ाई या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों की एकाग्रता में सुधार होगा, जिससे सफलता के अवसर बढ़ेंगे.

---- समाप्त ----