Diwali 2025: मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं ये 5 राशियां, दिवाली पर हो सकती हैं मालामाल

Diwali 2025: धनतेरस और दिवाली के शुभ अवसर मां लक्ष्‍मी की विशेष पूजा की जाती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मां लक्ष्मी की 5 राशियों के व्यक्तियों पर विशेष कृपा रहती है. इस दिवाली पर भी देवी लक्ष्मी की इन राशियों पर विशेष कृपा हो सकती है.

5 राशि के लोगों पर मां लक्ष्मी खास मेहरबान होती हैं. (Pexels)
5 राशि के लोगों पर मां लक्ष्मी खास मेहरबान होती हैं. (Pexels)

Diwali 2025: 20 अक्टूबर को दिवाली को पर्व मनाया जाएगा. दिवाली के दिन मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है. हिंदू धर्म में, मां लक्ष्मी को समृद्धि और धन की देवी माना गया है. कहते हैं कि दिवाली की रात मां लक्ष्मी की पूजा से घर में धन की आवक बढ़ती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मां लक्ष्मी पांच राशियों के जातकों पर विशेष कृपा करती हैं. आइए जानते हैं कि वो पांच राशियां कौन सी हैं, जिन पर देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है.

वृषभ राशि-  वृषभ राशि पृथ्वी तत्व से जुड़ी है. इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, इस राशि के लोग धैर्यवान, मेहनती और स्थिर होते हैं. शुक्र ग्रह से प्रभावित व्यक्तियों पर मां लक्ष्मी विशेष रूप से मेहरबान होती हैं. इस राशि के मेहनत करने वाले जातक जीवन में खूब तरक्की करते हैं.

कन्या राशि-  कन्यानराशि राशि चक्र की छठी राशि है और यह पृथ्वी तत्व से संबंधित है. इस राशि के लोग मेहनती, भरोसेमंद और टीम वर्क में विश्वास रखने वाले होते हैं. माता लक्ष्मी जीवन में इन्हें कभी धन-दौलत की कमी नहीं होने देती और इनकी मेहनत को फलदायी बनाती हैं. 

तुला राशि- राशि चक्र की सातवीं राशि तुला है, जो वायु तत्व की राशि है. इस राशि के स्वामी भी शुक्र है. इस राशि के लोग मेहनती होने के साथ-साथ मिलनसार, न्यायप्रिय, रचनात्मक और कलात्मक होते हैं. तुला राशि के व्यक्तियों के ऊपर मां लक्ष्मी के खास कृपा होती है.  

कुंभ राशि- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंभ राशि चक्र की 11वीं राशि है. और यह वायु तत्व से संबंधित राशि है. इस राशि के व्यक्ति आत्मनिर्भर, मेहनती, सामाजिक सरोकार रखने वाले और विचारशील होते हैं. इस राशि के जातकों पर भी मां लक्ष्मी कृपा करती है.

मीन राशि-  मीन राशि जल तत्व की राशि है. इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो धन के कारक ग्रह हैं. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मीन राशि के लोग दयालु, करुणामय और कलात्मक होते हैं. इनके गुण मां लक्ष्मी को विशेष रूप से भाते हैं. इसलिए देवी लक्ष्मी की इन पर सदैव कृपा बनी रहती है.

---- समाप्त ----
