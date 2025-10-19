scorecardresearch
 

Diwali 2025: छोटी दिवाली के दिन क्यों होती है हनुमान जी की पूजा, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Diwali 2025: दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी मनाई जाती है. मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों का मनोबल बढ़ता है और जीवन में शक्ति, बुद्धि तथा समृद्धि आती है. साथ ही, इस दिन की पूजा से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती हैं.

छोटी दिवाली पर होती है हनुमान पूजा (Photo: AI Generated)
छोटी दिवाली पर होती है हनुमान पूजा (Photo: AI Generated)

दीपावली के उत्सव से ठीक एक दिन पहले, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हनुमान जी की विशेष पूजा का विधान बताया गया है. कार्तिक मास के चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है. आज के दिन लोग विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तुलसी के पत्तों से हनुमान जी को अर्पित करते हैं और प्रसाद के रूप में फल और मिठाइयां चढ़ाते हैं. जानतें हैं छोटी दिवाली पर हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और ये भी जानेंगे कि छोटी दिवाली पर हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है. 

छोटी दिवाली पर क्यों होती है हनुमान जी की पूजा

ऐसी मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं. इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था. हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु राम ने दीपोत्सव से पूर्व हनुमान जी की पूजा किए जाने का आशीर्वाद दिया था. 

पूजा का शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की तिथि 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट से प्रारंभ होकर 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट तक रहेगी. इस दौरान छोटी दिवाली की पूजा 19 अक्टूबर की रात को ही की जाएगी. पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय रात्रि 11 बजकर 41 मिनट से लेकर 20 अक्टूबर की मध्यरात्रि 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. इस समय हनुमान जी की आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है. 

हनुमान जी का चढ़ावा 

इस दिन सिंदूर हनुमान जी के शरीर पर अर्पित करने की परंपरा है. मान्यता है कि इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में स्थायी सुख-समृद्धि का आगमन होता है. 

सरसों के तेल का दीपक

हनुमान जी की पूजा के समय सरसों के तेल का दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है. इस दीपक के प्रकाश में हनुमान चालीसा या आरती करने से सभी प्रकार के संकट और बाधाएं दूर होती हैं. ऐसा विश्वास है कि बजरंगबली अपने भक्तों को निर्भय और साहसी बनाते हैं, और उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं. 

पान का अर्पण

हनुमान जी पान का अर्पण भी अत्यंत पसंद करते हैं. यदि आप उन्हें पान अर्पित करें तो उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है. ऐसा करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं. 

भोग में बूंदी और गुड़-चना

हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या केवल बूंदी चढ़ाना भी बहुत शुभ माना गया है. लेकिन शीघ्र और विशेष कृपा पाने के लिए आप उन्हें गुड़ और भुने चने का भोग लगाएं. इससे न केवल हनुमान जी  प्रसन्न होते हैं, बल्कि भक्त के जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और बल का आशीर्वाद भी देते हैं . 

