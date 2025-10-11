scorecardresearch
 

Diwali 2025: दिवाली से पहले घर ले आएं यह पौधा, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद

Diwali 2025: दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है. ऐसे कुछ खास पौधे भी हैं जो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं. इन पौधों को दिवाली से पहले घर लाना बेहद शुभ माना जाता है. जानते हैं वो पौधे कौन से हैं.

दीवाली पर होती है माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा (Pexels)
दीवाली पर होती है माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा (Pexels)

हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दीपावली मनाई जाती है. इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, और हर घर में दीपों की रोशनी होती है. दीपोत्सव पर्व पर घर में कुछ पौधा लगाना बेहद फायदेमंद होता है. ऐसी मान्यता है कि दीपोत्सव से पहले कुछ खास पौधे घर में लाने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.आइए जानते हैं कि दिवाली से पहले किन पौधों को लगाने से मां लक्ष्मी ज्यादा प्रसन्न होती हैं और सुख-समृद्धि और धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं.


सफेद पलाश – सफेद पलाश का पौधा रोगों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है. इस पौधे को माता लक्ष्मी का पौधा भी कहा जाता है. इसे घर या पूजा स्थल पर लगाने से संपत्ति, समृद्धि और वैभव बढ़ता है. इसके साथ ही, यह पौधा घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने और वास्तु दोषों को कम करने में भी मदद करता है. इससे परिवार के लोगों की सेहत में भी सुधार आता है.


क्रसुला प्लांट– क्रसुला प्लांट, जिसे आमतौर पर “जेट प्लांट” के नाम से भी जाना जाता है, घर और ऑफिस दोनों में सौभाग्य और समृद्धि लाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है. क्रसुला प्लांट घर या कार्यस्थल पर रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार और धन-संपत्ति में वृद्धि होती है. 

मनी प्लांट- मनी प्लांट को घर और ऑफिस दोनों में धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला माना जाता है. धार्मिक और वास्तु शास्त्र के अनुसार, जहां यह पौधा रखा जाता है, वहां मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर प्रवेश करती हैं और घर में खुशहाली, सुख-शांति और समृद्धि आती है. 

स्नेक प्लांट– स्नेक प्लांट नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है. यह घर में शांति और संतुलन बनाए रखता है. घर के मेन गेट पर यह पौधा रखना शुभ माना जाता है. ये पौधा धन को आकर्षित करता है. इससे नौकरी या बिजनेस में तरक्की होती है . 

तुलसी पौधा – तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है. घर में तुलसी का पौधा लगाना धार्मिक, स्वास्थ्य और वास्तु दोनों दृष्टियों से अत्यंत शुभ माना जाता है. 
 

