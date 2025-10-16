Dhanteras 2025: धनतेरस पर शनि त्रयोदशी, इन 5 राशियों के सिर से टलने वाला है संकट

Dhanteras 2025: इस साल धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन भगवान धनवतंरी और कुबेर महाराज की पूजा का विधान है. ज्योतिष गणना के अनुसार, इस साल धनतेरस पर एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है. इस बार धनतेरस का त्योहार शनि त्रयोदशी तिथि के संयोग में पड़ रहा है. शनि प्रदोष व्रत भी इसी दिन है. ऐसे में ज्योतिषविदों का कहना है कि धनतेरस का यह पर्व पांच राशि के जातकों की मुश्किलें कम कर सकता है.

शनि के मीन राशि में गोचर करने के बाद से ही सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है. जबकि मेष, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का प्रभाव है. जिसके चलते इन पांच राशि के जातकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. लेकिन धनतेरस का शुभ दिन इन राशियों को भी लाभान्वित कर सकता है.

मेष राशि- आपको कर्ज और खर्च की समस्या से राहत मिलने वाली है. धनधान्य के मामले में आपके काम तेजी से पूरे होंगे. सरकारी काम जो लंबे समय से अटके पड़े थे, उनमें भी गति आएगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है.

सिंह राशि- रिश्तों में चल रहा तनाव और पार्टनर के साथ अनबन दूर हो सकती है. कोई बड़ी चिंता दूर होने से मन प्रसन्न रहेगा. आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और शत्रुओं से अलर्ट रहेंगे. फैमिली संग क्वालिटी टाइम बिताएंगे.

धनु राशि- धनु राशि के जातकों के लिए भी धनतेरस का त्योहार खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है. भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी. आप लंबे समय से जिस प्रॉपर्टी, घर या वाहन को खरीदने का सपना देख रहे थे, वो अब पूरा हो सकता है.

कुंभ राशि- करियर-रोजगार में लंबे समय से चल रही चिंता दूर होने का समय आ गया है. नौकरीपेशा जातकों की सफलता के मार्ग में आ रही बड़ी अड़चन दूर होने वाली है. व्यापारी भी घाटे से उभरेंगे और मुनाफा हासिल करेंगे.

मीन राशि- स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अचूक समाधान मिलने वाला है. आपको किसी पुराने रोग से राहत मिल सकती है. स्वास्थ्य पर हो रहे धन खर्च में भी कमी आ सकती है. सगे-संबंधियों से आर्थिक मदद मिल सकती है.

