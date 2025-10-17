scorecardresearch
 

Dhanteras 2025: घर में झाड़ू रखने का ये तरीका बेहद अशुभ, पैसे वाले भी हो जाएंगे कंगाल!

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है. लेकिन वास्तु शास्त्र के नियम कहते हैं कि शुभ दिन पर झाड़ू खरीदने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप घर में झाड़ू का प्रयोग कब और कैसे करते हैं. घर में झाड़ू रखने का गलत तरीका भी आपको बर्बाद कर सकता है.

घर में गलत तरह से रखी झाड़ू अमीर से अमीर को भी कर सकती है कंगाल. (Photo: AI Generated)
Dhanteras 2025: धनतेरस का पर्व आने वाला है. इस साल धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा. ज्योतिषविद कहते हैं कि धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाना बहुत शुभ होता है. कहते हैं कि धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. हालांकि किसी शुभ दिन झाड़ू खरीदने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम झाड़ू का प्रयोग कैसे कर रहे हैं और घर में उसे रखने की व्यवस्था व स्थान क्या हैं. कहते हैं कि घर में गलत तरीके से रखी झाड़ू गरीबी और दरिद्रता लेकर आती है.

1. छिपाकर रखें झाड़ू
वास्तु शास्त्र के अनुसार, झाड़ू को घर में हमेशा छिपाकर रखना चाहिए. कहते हैं कि झाड़ू को हमेशा दरवाजे के पीछे या पलंग के निचे छिपाकर ही रखना चाहिए. झाड़ू को खुली जगह में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा और धन की आवक पर बुरा असर पड़ेगा.

2. झाड़ू को सीधा न खड़ा करें
झाड़ू को भूलकर भी कभी सीधा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए. घर में खड़ी झाड़ू रखने से अस्थिरता और आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं. कहते हैं कि घर में खड़ी झाड़ू रखने से धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा रुक जाती है. झाड़ू से जुड़ी ये छोटी से गलती नकारात्मकता और गरीबी को दावत दे सकता है.

3. शाम के वक्त झाड़ू
झाड़ू हमारे रोजमर्रा के काम में आने वाली चीज है. लेकिन इसका प्रयोग जीवन को खुशहाल बना सकता है. ऐसी मान्यता है कि अनुसार, जब देवी लक्ष्मी वैकुंठ आईं तो उन्होंने उस स्थान को साफ करने के लिए ही झाड़ू का प्रयोग किया था. तभी से देवी लक्ष्मी को झाड़ू का प्रतीक समझा जाता है.

हालांकि झाड़ू कब लगाएं और कब नहीं, इसे लेकर भी वास्तु में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं. वास्तु के अनुसार, घर में भूलकर भी शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगानी चाहिए. सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती है. संध्याकाल और रात्रिकाल के दौरान घर में झाड़ू लगाना वर्जित है.
 
झाड़ू रखने की सही दिशा क्या है?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और पश्चिम दिशा में झाड़ू रखना बेहद शुभ होता है. इस दिशा में रखी झाड़ू आर्थिक मोर्चे पर संपन्नता और स्थिरता लेकर आती है. कहते हैं कि इस दिशा में रखी झाड़ू खर्चों में कमी और आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करती है. एक बात और सुनिश्चित करें कि किचन से जुड़ी चीजों को झाड़ू से कभी न छुएं. इसे मुख्य द्वार के ठीक सामने रखने की गलती भी न करें.

---- समाप्त ----
