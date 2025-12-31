scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Chaturgrahi Yog: 2026 के राजा गुरु की राशि में चतुर्ग्रही योग, इन 3 राशियों का बढ़ेगा बैंक-बैलेंस

नया साल 2026 के अधिपति गुरु बृहस्पति रहने वाले हैं. वर्ष के पहले दिन धनु राशि में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का चतुर्ग्रही योग बनेगा. फिर इस दिन बुधादित्य, मंगलादित्य और शुक्रादित्य योग भी रहेंगे, जो तीन राशियों के लिए आर्थिक लाभ के संकेत दे रहे हैं.

Advertisement
X
1 जनवरी 2026 को बुधादित्य, मंगलादित्य और शुक्रादित्य योग भी रहने वाला है. (Photo: Pexels)
1 जनवरी 2026 को बुधादित्य, मंगलादित्य और शुक्रादित्य योग भी रहने वाला है. (Photo: Pexels)

Chaturgrahi Yog: नए साल 2026 के राजा गुरु बृहस्पति होंगे. बृहस्पति धनु राशि के स्वामी हैं और 2026 की पहली ही तारीख को इस राशि में चतुर्ग्रही योग बनने वाला है. इस दिन धनु राशि में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र एकसाथ विराजमान होंगे. 1 जनवरी 2026 को बुधादित्य, मंगलादित्य और शुक्रादित्य योग भी रहने वाला है. ज्योतिषविदों की मानें तो 2026 के शुभारंभ पर बन रहा ये दुर्लभ संयोग तीन राशियों के लिए आर्थिक मोर्चे पर लाभ के संकेत दे रहा है. आइए जानते हैं कि ये लकी राशियां कौन सी हैं.

मेष राशि
ये चतुर्ग्रही योग मेष राशि के भाग्य भाव में बन रहा है, जिससे इन्हें भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आपके खर्च आय से कम रहेंगे.  आय के स्रोत भी एक से अधिक रह सकते हैं. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों ही तरह के जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा. निवेश से लाभ होगा. इस दौरान किसी पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिल सकता है. पैसों की बचत होगी. धन का संचय सरलता से कर पाएंगे. धन कमाने के प्रयास सफल होंगे. हालांकि शॉर्टकट तरीकों से पैसा कमाने वाले बड़ा जोखिम न उठाएं. नुकसान हो सकता है.

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए बन रहा चतुर्ग्रही योग सकारात्मक संकेत दे रहा है. धन प्राप्ति के सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होंगे. अचानक धन लाभ की संभावना बनती दिखाई दे रही है. यदि आपका पैसा किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास फंसा हुआ है तो वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है. इससे आपके रिश्ते भी पहले की तरह बेहतर हो जाएंगे. साल के पहले ही महीने किसी से उधार या कर्ज बिल्कुल न लें.

सम्बंधित ख़बरें

मीन राशि वालों के ल‍िए कैसा रहेगा साल 2026, जान‍िए वार्षिक राशिफल
कुंभ राशि वालों के ल‍िए कैसा रहेगा साल 2026, जान‍िए वार्षिक राशिफल
Capricorn Horoscope
मकर राशि वालों के ल‍िए कैसा रहेगा साल 2026, जान‍िए वार्षिक राशिफल
धनु राशि वालों के ल‍िए कैसा रहेगा साल 2026, जान‍िए वार्षिक राशिफल
वृश्चिक राशि वालों के ल‍िए कैसा रहेगा साल 2026, जान‍िए वार्षिक राशिफल
Advertisement

धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए भी चतुर्ग्रही योग अनुकूल परिणाम लेकर आ सकता है. नई योजनाओं में सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ेंगे. पैसे के साथ नाम और शोहरत बढ़ाने के पर्याप्त मौके भी आपको मिलने वाले हैं. पैतृक संपत्ति के मामले आपके पक्ष में रहेंगे. इस दौरान आप कोई कीमती चीज पर पैसा खर्च कर सकते हैं. लेकिन इससे आपके बजट पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा. आप सोना, चांदी या प्रॉपर्टी, फ्लैट जैसी चीजों पर पैसा निवेश कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement