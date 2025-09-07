Chandra Grahan 2025 LIVE Update: आज रात भारत में लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें- इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है या नहीं

Chandra Grahan 2025 Live Update: आज रात भारत में चंद्र ग्रहण लगने वाला है. यह साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है, जो देश के कई शहरों में दिखाई देगा. चंद्र ग्रहण का सूतक काल चालू हो चुका है और ग्रहण के साथ ही इसका समापन होगा. भारतीय समयानुसार, रात 09 बजकर 58 मिनट मिनट पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा और रात 01 बजकर 26 मिनट पर इसकी समाप्ति होगी. सूतक और ग्रहण में बच्चों, वृद्धजनों और गर्भवती महिलाओं को कई तरह की सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती हैं.

यहां पढ़ें LIVE Updates...

- आपने चंद्र ग्रहण के नाम पर लोगों में उत्सुकता और भय दोनों देखे होंगे. कुछ लोग तो चंद्र ग्रहण के समय चांद को देखने से भी डरते हैं. लेकिन वैज्ञानिक खुद यह मानते हैं कि चंद्र ग्रहण को नग्न आंखों से देखा जा सकता है. इसे देखने के लिए प्रोटेक्टिव ग्लास या फिल्टर्स की जरूरत भी नहीं है. लेकिन इस दौरान किसी भी तेज चमकदार चीज या लाइट को देखने से बचें. दरअसल, सूर्य ग्रहण के दौरान सोलर रेडिएशन से आंखों के नाजुक टिशूज को खतरा होता है. लेकिन चंद्र ग्रहण में इसका खतरा नहीं है.

- आज भारत के कई बड़े शहरों में चंद्र ग्रहण का नजारा दिखाई देगा. राजधानी दिल्ली समेत चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ , रायपुर, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहटी, भोपाल और नागपुर जैसे शहरों में लोग चंद्र ग्रहण देख सकेंगे.

Advertisement

- एक तरफ चंद्र ग्रहण का सूतक काल और दूसरी तरफ पितृपक्ष की शुरुआत. यही वजह है कि प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है. सूतक काल में लोग संगम घाट पर स्नान करने आ रहे हैं. लेकिन गंगा के बढ़े जलस्तर के कारण लोग संगम से पहले ही स्नान करके लौट रहे हैं. पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंडदान करने गया जी जा रहे परिवार भी पहले प्रयागराज में गंगा स्नान से श्राद्धकर्म की शुरुआत कर रहे हैं.

- देशभर में ग्रहण की वजह से मंदिरों के कपाट बंद है. भगवान की मूर्ति को ढक दिया गया है, ताकि चंद्र ग्रहण में किसी भी तरीके का बुरा प्रभाव मंदिर या उसमें स्थापित प्रतिमाओं पर न पड़े.

- सूतक काल की अशुभ छाया के चलते उत्तराखंड के चमोली स्थित श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट भी दोपहर को 12.30 बजे बंद कर दिए गए. चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही मंदिर के कपाट खोले जाएंगे.

- बच्चे, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का सूतक काल शाम 6 बजकर 35 मिनट पर शुरू होगा. दरअसल, सूतक में बच्चे, वृद्धजन और गर्भवती महिलाओं को विशेष छूट रहती है. इसका मतलब है कि उन्हें भूखे रहने या कोई विशेष प्रतिबंध का पालन करने की जरूरत नहीं होती है.

- सूतक लगने के बाद बच्चे, वृद्धजन और पीड़ित लोगों का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए. इन्हें घर से बाहर अकेले न जाने दें. सूतक लगने के बाद से ग्रहण समाप्त होने तक श्मशान या सुनसान जगहों पर जाने से परहेज करें.

Advertisement

- सूतक लगने से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. खाना पकाना, तवा या कढ़ाही में कुछ तलने या छोंकने से बचें. सब्जी आदि काटने के लिए चाकू या धारदार उपकरणों का प्रयोग न करें. ग्रहण काल में घर से बाहर न निकलें.

- चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12.57 बजे से शुरू हो चुका है. चूंकि इस घड़ी में पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान वर्जित हैं, इसलिए मंदिरों के कपाट भी बंद हैं. रात को 01.26 बजे ग्रहण के साथ ही सूतक का समापन होगा.

---- समाप्त ----