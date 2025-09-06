Chandra Grahan 2025 Sutak Kaal: भारत में कल लगेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूतक काल दोपहर को इतने बजे होगा शुरू

Chandra Grahan 2025: 7 सितंबर यानी कल चंद्र ग्रहण लगने वाला है. यह साल 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है, भारत वर्ष में दृश्यमान होगा. इसलिए इसमें सूतक के सारे नियम लागू होंगे. यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में लगेगा. चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल होंगे. जैसे ग्रहण और उसका सूतक काल कितने बजे शुरू होगा. भारत में चंद्र ग्रहण का असर कहां-कहां होगा. आइए आज आपको इन सारे सवालों के जवाब देते हैं.

चंद्र ग्रहण कितने बजे शुरू होगा? (Chandra Grahan 2025 Time)

भारतीय समयानुसार, चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 10 बजकर 58 मिनट पर शुरू होगा और देर रात 01 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा. इस प्रकार चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी. इसमें भी चंद्र ग्रहण का सर्वाधिक प्रभाव रात 11.01 बजे से रात 12.22 बजे के बीच रहेगा और ग्रहण का पीक टाइम रात 11.42 होगा. यही वो समय होगा, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण का दृश्य आप देख सकेंगे.

सूतक काल कितने बजे शुरू होगा? (Chandra Grahan 2025 Sutak Kaal Time)

चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है. ऐसे में इस चंद्र ग्रहण का सूतक 7 सितंबर को दोपहर 12.57 बजे शुरू होगा. इस काल में खाना पकाना या भोजन करना वर्जित है. इस दौरान मंदिरों के कपाट भी बंद रहते हैं, क्योंकि सूतक काल में भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता है. गर्भवती महिलाओं को इस समय नकारात्मक चिंतन से बचना चाहिए. सूतक से पहले ही पके हुए भोजन और जल में तुलसी दल डालकर रख दें. सूतक के नियम बीमार, वृद्ध और बच्चों पर लागू नहीं होते हैं.

Advertisement

कहां-कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण? (Chandra Grahan 2025 When and Where Watch)

साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के अलावा एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में नजर आने वाला है.

चंद्र ग्रहण का दुनिया पर प्रभाव (Chandra Grahan 2025 Effects)

ज्योतिषविदों के अनुसार, इस चंद्र ग्रहण के कारण पश्चिमी देशों और मिडिल ईस्ट के देशों में समस्याएं बढ़ सकती हैं. पाकिस्तान में भी थोड़ी अशांति रह सकती है. प्राकृतिक आपदाओं की संभावना रहेगी. वायुयान दुर्घटना और अग्नि से आपदा हो सकती है. धार्मिक और व्यापारिक मोर्चे पर नुकसान झेलने पड़ सकते हैं.

भारत के लिए कैसा रहेगा चंद्र ग्रहण? (Chandra Grahan 2025 In India)

चंद्र ग्रहण के मद्देनजर भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब की स्थिति बिगड़ सकती है. भारत-पाक सीमा पर तनाव बढ़ सकता है. पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष समस्याएं हो सकती हैं. प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक परिवर्तन के योग दिख रहे हैं. राजनीतिक मामलों में भी उथल-पुथल दिखाई दे सकती है. बड़े राजनेताओं के भविष्य और स्वास्थ्य के लिए कठिन समय हो सकता है.

चंद्र ग्रहण में क्या करने से होगा लाभ? (Chandra Grahan 2025 Upay)

ग्रहण काल में मंत्र जाप करना लाभकारी माना गया है. स्तुति या ध्यान करने से शुभ परिणाम मिलते हैं. इस वक्त की गई पूजा-प्रार्थना निश्चित तौर पर प्रभावशाली होती है. अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो भी ग्रहण काल में विशेष शुभ होता है. चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करके किसी निर्धन को कुछ न कुछ दान अवश्य करें, लाभ होगा.

---- समाप्त ----