Budh Gochar 2025: नवरात्र की अष्टमी के बाद बुध करेंगे राशि परिवर्तन, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Budh Gochar 2025: सभी ग्रहों में बुध का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है. 3 अक्टूबर को बुध का प्रवेश शुक्र की राशि कन्या में सुबह 4 बजे के करीब होगा. इस गोचर से कई राशियों को फायदा भी होने जा रहा है.

अक्टूबर में बुध का होगा राशि परिवर्तन, जो कुछ राशियों के लिए शुभ रहेगा. (Photo: AI Generated)
Budh Gochar 2025: इस बार शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी. इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है. ज्योतिषियों के मुताबिक, इस बार नवरात्र के बाद बहुत ही खास संयोग का निर्माण हो रहा है जिसके अंतर्गत अष्टमी के बाद बुध 3 अक्टूबर को कन्या राशि से निकलकर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे. 

ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई ग्रह अपनी चाल में बदलाव करता है तो उसका प्रभाव सीधा सीधा देश-दुनिया पर पड़ता है. कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हर 15 से 20 दिनों के भीतर राशि परिवर्तन करते है. तो वहीं, कुछ ग्रह महीने भर में भीतर गोचर करते हैं. लेकिन, हमारे नवग्रहों में बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे कम अवधि के लिए गोचर करते हैं. वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, ज्ञान, तर्क और वाणी का कारक माना जाता है. इनको ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है, जो कि व्यापार में भी सफलता दिलाते हैं. तो चलिए जानते हैं कि 3 अक्टूबर को होने जा रहे बुध के गोचर से किन राशियों को फायदा होगा.

1. कर्क

बुध का गोचर कर्क राशि वालों को बिजनेस और करियर में कराएगा तरक्की. निवेश के नजरिए से यह समय अच्छा माना जा रहा है. विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं. साथ ही, पार्टनर और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और सीनियर्स का साथ प्राप्त होगा. प्रोफेशनल लाइफ की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी. सेहत भी अच्छी रहेगी. 

2. कन्या

बुध के गोचर से कन्या राशि वालों को जल्द ही सक्सेस हाथ लगेगी. करियर में अचानक ग्रोथ मिलेगी. पैसा कमाने के लिए रास्ते खुलेंगे. परिवार का साथ प्राप्त होगा और छात्रों को भी कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है. समाज में मान सम्मान मिल सकता है. पुराना रुका हुआ धन दोबारा प्राप्त हो जाएगा. 

3. कुंभ
 
बुध का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जा रहा है. बिजनेस ऊंचाइयों पर पहुंचेगा. साथ ही, जीवन के सभी तनाव समाप्त हो जाएंगे. लक्ष्यों पर फोकस रहेगा, जिससे करियर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा. इस दौरान आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जो भविष्य में आपको लाभ कराएगा.

