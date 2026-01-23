Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर आज करें तुलसी के ये खास उपाय,पढ़ाई और करियर में मिलेगी कामयाबी

Basant Panchami Tulsi Upay: आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है. यह दिन मां सरस्वती को समर्पित होता है और ज्ञान, विद्या व बुद्धि की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति मजबूत होती है, साथ ही पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. अगर आप भी मां सरस्वती की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो आज तुलसी से जुड़े इन सरल उपायों को जरूर अपनाएं.

और पढ़ें

तुलसी की मंजरी अर्पण करें

बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती को तुलसी की मंजरी यानी तुलसी के बीज या फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है. ऐसा करने से मन स्थिर रहता है. पढ़ाई या रचनात्मक कार्यों में एकाग्रता बढ़ती है.

पूजा के बाद तुलसी का पत्ता ग्रहण करें

सरस्वती पूजा के बाद प्रसाद के रूप में तुलसी का एक पत्ता जरूर ग्रहण करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इससे वाणी में मधुरता आती है, साथ ही बुद्धि तेज होती है.

मिट्टी का तिलक लगाएं

तुलसी के पौधे की जड़ से थोड़ी-सी मिट्टी लेकर माथे पर तिलक लगाएं. माना जाता है कि यह उपाय विद्या प्राप्ति के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करता है.

तुलसी के पास दीपक जलाएं

शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं. दीपक जलाते समय “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का जाप करें, तुलसी की परिक्रमा करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है.

Advertisement

पीला धागा बांधें

अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता या एकाग्रता की कमी महसूस हो रही है, तो तुलसी के पौधे पर एक छोटा पीला धागा बांधते हुए अपनी मनोकामना कहें. ऐसा करने से मन केंद्रित होता है. इससे पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ती है.

---- समाप्त ----