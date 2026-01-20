Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर गजकेसरी योग, 23 जनवरी से इन 4 राशियों पर लक्ष्मी की होगी कृपा

Basant Panchami 2026: इस साल बसंत पंचमी गजकेसरी योग में पड़ रही है. इस दिन गुरु-चंद्रमा का एक दुर्लभ स्थिति गजकेसरी योग का निर्माण कर रही है. 23 जनवरी को चंद्रमा मीन राशि और गुरु कर्क राशि में स्थित होंगे. चंद्रमा से चौथे भाव में गुरु की मौजूदगी गजकेसरी योग बनाएगी. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बहुत ही शुभ माना गया है. ज्योतिषविदों का कहना है कि 23 जनवरी को बन रहा ये शुभ योग चार राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है.

मेष राशि

नौकरी और व्यापार में लाभ के संकेत हैं. धन से जुड़े फैसले बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं. कर्ज के भार और अनियंत्रित खर्चों से राहत मिलेगी. निवेश करने वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है. पारिवारिक जीवन में तालमेल बना रहेगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा. आपकी सोचने-समझने की शक्ति मजबूत होगी.

कर्क राशि

करियर या व्यवसाय में उन्नति के नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है. रुपया-पैसा बड़ी आसानी से आपको मिल सकता है. शिक्षा और कौशल से जुड़े प्रयास सफल रहेंगे. सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी. गजकेसरी योग आपके भाग्य और बुद्धि दोनों को मजबूती देगा.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए धन लाभ के संकेत हैं. नए निवेश से फायदा मिल सकता है. घरेलू जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को जल्दी ही कोई अच्छी जॉब मिल सकती है. कार्यस्थल पर वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं. रोग-बीमारियों से राहत मिलेगी. चोट-चपेट या दुर्घटना आदि से बचे रहेंगे. पिता के सहयोग से जरूर कार्य पूरे होंगे.

मीन राशि

आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. बैंक-बैलेंस बढ़त पर रहने वाला है. आय में वृद्धि की शुभ सूचना भी इस दौरान आपको मिल सकती है. करियर और व्यापार में प्रगति के संकेत हैं. पढ़ाई, ज्ञान और रचनात्मक विषयों में रुचि बढ़ेगी, जिससे आत्मविश्वास को बल मिलेगा. पारिवारिक और सामाजिक संबंध संतुलित रहेंगे.

