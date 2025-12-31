Arthik Rashifal 2026: कन्या-तुला को धन-संपत्ति का लाभ, जानें आपके लिए कैसा होगा नया साल 2026

New Year 2026 Rashifal: नया साल 2026 शुरू होने वाला है. ज्योतिष के अनुसार 2026 को सूर्य प्रधान वर्ष माना जा रहा है, जिसमें सूर्य का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देगा. ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो 2026 में शनि को छोड़कर सभी प्रमुख ग्रह इस साल राशि परिवर्तन करेंगे. शनि देव पूरे वर्ष मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे. इसके कारण कुंभ, मीन और मेष राशि वालों पर साढ़ेसाती का प्रभाव बना रहेगा. जबकि सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैय्या प्रभावी रहेगी. आइए जानते हैं कि यह साल सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.

मेष राशि (Aries Horoscope 2026)

साढ़ेसाती के बावजूद यह वर्ष मेष राशि के लिए सकारात्मक संकेत देता है. साल की शुरुआत मजबूत रहेगी. अचानक लाभ, लंबी दूरी की यात्राएं और स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे. आय के साथ निवेश भी बढ़ सकता है. रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता रखें. वर्ष का उत्तरार्ध भावनात्मक दृष्टि से संयम की मांग करेगा.

वृष राशि (Taurus Horoscope 2026)

वृष राशि के लिए 2026 अनुकूल और प्रगतिशील साल रहेगा. परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. विवाह और शुभ आयोजनों के योग बन सकते हैं. करियर और व्यवसाय में स्थिरता मिलेगी. धन की आवक बेहतर रहेगी. मई-जून के बाद आर्थिक अवसरों में तेजी आएगी. अगस्त-सितंबर में फैसले सोच-समझकर लेने की जरूरत होगी.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope 2026)

यह साल मिथुन राशि के लिए धीरे-धीरे मजबूती लाने वाला रहेगा. शुरुआत सामान्य हो सकती है, लेकिन आगे चलकर परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी. धन लाभ के कई अवसर आपको नए वर्ष में मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. सरकारी और न्यायिक मामलों में सफलता के संकेत हैं. नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं.

कर्क राशि (Cancer Horoscope 2026)

कर्क राशि के लिए साल की शुरुआत साधारण रहेगी, लेकिन मार्च के बाद सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. धन की अनायास प्राप्ति होगी. गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति संभव है. करियर में उन्नति और जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी संभव है. जून-जुलाई में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें और वरिष्ठों की सलाह से निर्णय लें.

सिंह राशि (Leo Horoscope 2026)

सिंह राशि वालों के लिए जुलाई तक का समय काफी अनुकूल रहेगा. योग्य लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. ढैय्या के कारण स्वास्थ्य संबंधी सावधानी जरूरी रहेगी. खर्च बढ़त पर रहेंगे. निवेश सोच-समझकर करन होगा. पारिवारिक मामलों में संयम रखें. विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. वर्ष के अंतिम महीनों में सतर्कता बढ़ाएं.

कन्या राशि (Virgo Horoscope 2026)

कन्या राशि के लिए यह वर्ष घर, मकान, धन-संपत्ति से जुड़े मामलों में सहायक रहेगा. पैतृक संपत्ति से लाभ संभव है. विवाह योग्य लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. साझेदारी में लाभ के संकेत हैं. अगस्त-सितंबर में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी होगी, इसके बाद स्थितियां फिर से मजबूत होंगी.

तुला राशि (Libra Horoscope 2026)

तुला राशि के लिए 2026 संतुलन और निरंतर प्रगति का साल रहेगा. करियर और कारोबार में स्थिर सफलता मिलेगी. पैसों के मामले में स्थिति मजबूत रहेगी. आय में वृद्धि होगी. फरवरी के बाद भाग्य का साथ बढ़ेगा. जोखिम भरे फैसलों से बचें. पारिवारिक जीवन में शुभ घटनाओं के योग बन सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन संभव है.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope 2026)

यह साल वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर ध्यान देने की सलाह देता है. धन के मामले में स्थिति ठीक रहेगी. आय में वृद्धि होगी. धन की बचत कर पाएंगे. मई-जून के बाद समय तेजी से अनुकूल होगा. पेशेवर जीवन में प्रगति के संकेत हैं. अहंकार और जल्दबाजी से बचना लाभकारी रहेगा. पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope 2026)

इस राशि पर भी ढैय्या का प्रभाव रहेगा. धनु राशि के लिए वर्ष का पूर्वार्ध मजबूत रहेगा, जबकि उत्तरार्ध में चुनौतियां बढ़ सकती हैं. जरूरी काम पहले पूरे करने से लाभ होगा. पारिवारिक और सामाजिक जीवन में संतुलन बना रहेगा. व्यवसाय में सुधार के संकेत हैं. खर्च और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी. पैसों बहुत मुश्किल से आपके हाथ में टिकेगा. सोच-समझकर खर्च करें.

मकर राशि (Capricorn Horoscope 2026)

मकर राशि के लिए यह साल साहसिक फैसलों और नए अवसरों का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन परिणाम संतोषजनक रहेंगे. परिवार को समय देना थोड़ा कठिन हो सकता है. लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें. खर्चे बढ़त पर रहेगा, लेकिन आय के साधनों से धन की प्राप्ति भी होगी.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope 2026)

साढ़ेसाती के अंतिम चरण के बावजूद यह साल कुंभ राशि के लिए सकारात्मक रहेगा. करियर में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा. परिवार और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकते हैं. सामाजिक और बौद्धिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. वर्ष के अंत में मान-सम्मान बढ़ने के संकेत हैं. आर्थिक मोर्चे पर नुकसान हो सकता है. व्यापारी वर्ग के जातकों को मुनाफा कम हो सकता है.

मीन राशि (Pisces Horoscope 2026)

मीन राशि के लिए यह साल संयम और समझदारी की परीक्षा लेने वाला रहेगा. खर्च आय से अधिक हो सकता है. इसलिए वित्तीय संतुलन जरूरी होगा. न्यायिक मामलों में धैर्य रखें. पेशेवर जीवन में मेहनत का फल धीरे-धीरे मिलेगा. रिश्तों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

