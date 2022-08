Aaj Ka Panchang: आज 19 अगस्त 2022 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj Ka Panchang:

पंचांग अगस्त 19 2022, शुक्रवार

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - भाद्रपद

अमांत - श्रावण

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, कृष्ण पक्ष अष्टमी है. सूर्य सिंह राशि में संचरण करेंगे चन्द्रमा वृषभ में संचरण करेंगे

आज का पंचांग

भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी

श्री कृष्णा जन्माष्टमी

नक्षत्र: कृत्तिका

आज का दिशाशूल:पश्चिम दिशा ।

आज का राहुकाल: 10:54 AM – 12:30 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:08 AM

सूर्यास्त - 6:52 PM

चन्द्रोदय - Aug 19 11:58 PM

चन्द्रास्त - Aug 19 12:53 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:05 PM – 12:56 PM

अमृत काल - 11:15 PM – 01:01 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:32 AM – 05:20 AM

योग

ध्रुव - Aug 18 08:41 PM – Aug 19 08:59 PM

व्याघात - Aug 19 08:59 PM – Aug 20 09:41 PM