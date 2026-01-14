Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 14 जनवरी 2026: आज 14 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 14 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- माघ
अमांत- पौष
तिथि
कृष्ण पक्ष एकादशी- जनवरी 13 03:18 PM – जनवरी 14 05:53 PM
कृष्ण पक्ष द्वादशी- जनवरी 14 05:53 PM – जनवरी 15 08:16 PM
नक्षत्र
अनुराधा- जनवरी 14 12:06 AM – जनवरी 15 03:03 AM
ज्येष्ठा- जनवरी 15 03:03 AM – जनवरी 16 05:47 AM
योग
गण्ड- जनवरी 13 07:04 PM – जनवरी 14 07:55 PM
वृद्धि- जनवरी 14 07:55 PM – जनवरी 15 08:37 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:14 AM
सूर्यास्त- 5:57 PM
चन्द्रोदय- जनवरी 14 3:22 AM
चन्द्रास्त- जनवरी 14 2:08 PM
अशुभ काल
राहू- 12:35 PM – 1:56 PM
यम गण्ड- 8:34 AM – 9:55 AM
कुलिक- 11:15 AM – 12:35 PM
दुर्मुहूर्त- 12:14 PM – 12:57 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- Nil
अमृत काल- 03:22 PM – 05:10 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:38 AM – 06:25 AM
शुभ योग
अमृतसिद्धि योग- जनवरी 14 07:14 AM- जनवरी 15 03:03 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- जनवरी 14 07:14 AM- जनवरी 15 03:03 AM