Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 14 जनवरी 2026: आज 14 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 14 जनवरी 2026

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- माघ

अमांत- पौष

तिथि

कृष्ण पक्ष एकादशी- जनवरी 13 03:18 PM – जनवरी 14 05:53 PM

कृष्ण पक्ष द्वादशी- जनवरी 14 05:53 PM – जनवरी 15 08:16 PM

नक्षत्र

अनुराधा- जनवरी 14 12:06 AM – जनवरी 15 03:03 AM

ज्येष्ठा- जनवरी 15 03:03 AM – जनवरी 16 05:47 AM

योग

गण्ड- जनवरी 13 07:04 PM – जनवरी 14 07:55 PM

वृद्धि- जनवरी 14 07:55 PM – जनवरी 15 08:37 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 7:14 AM

सूर्यास्त- 5:57 PM

चन्द्रोदय- जनवरी 14 3:22 AM

चन्द्रास्त- जनवरी 14 2:08 PM

अशुभ काल

राहू- 12:35 PM – 1:56 PM

यम गण्ड- 8:34 AM – 9:55 AM

कुलिक- 11:15 AM – 12:35 PM

दुर्मुहूर्त- 12:14 PM – 12:57 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- Nil

अमृत काल- 03:22 PM – 05:10 PM

ब्रह्म मुहूर्त- 05:38 AM – 06:25 AM

शुभ योग

अमृतसिद्धि योग- जनवरी 14 07:14 AM- जनवरी 15 03:03 AM

सर्वार्थसिद्धि योग- जनवरी 14 07:14 AM- जनवरी 15 03:03 AM

