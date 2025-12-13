Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 13 दिसंबर 2025: आज 13 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

आज का पंचांग- 13 दिसंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पौष - पूर्णिमान्त
मार्गशीर्ष - अमान्त
तिथि
नवमी - 04:37 पी एम तक
नक्षत्र
हस्त - पूर्ण रात्रि तक
योग
आयुष्मान् - 11:17 ए एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:05 ए एम
सूर्यास्त- 05:26 पी एम
चन्द्रोदय- 01:57 ए एम, दिसम्बर 14
चन्द्रास्त- 1:07 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 09:40 ए एम से 10:58 ए एम
यमगण्ड- 01:33 पी एम से 02:51 पी एम
गुलिक-07:05 ए एम से 08:23 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त : 11:55 ए एम से 12:36 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त : 05:16 ए एम से 06:10 ए एम
गोधूलि मुहूर्त- 05:23 पी एम से 05:50 पी एम