Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 13 दिसंबर 2025: आज 13 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 13 December 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 13 दिसंबर 2025

आज का पंचांग- 13 दिसंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पौष - पूर्णिमान्त
मार्गशीर्ष - अमान्त

तिथि 
नवमी - 04:37 पी एम तक

नक्षत्र
हस्त - पूर्ण रात्रि तक

योग 
आयुष्मान् - 11:17 ए एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 07:05 ए एम
सूर्यास्त- 05:26 पी एम
चन्द्रोदय- 01:57 ए एम, दिसम्बर 14
चन्द्रास्त- 1:07 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 09:40 ए एम से 10:58 ए एम
यमगण्ड- 01:33 पी एम से 02:51 पी एम
गुलिक-07:05 ए एम से 08:23 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त : 11:55 ए एम से 12:36 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त : 05:16 ए एम से 06:10 ए एम
गोधूलि मुहूर्त- 05:23 पी एम से 05:50 पी एम

---- समाप्त ----
