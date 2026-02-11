Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 11 फ़रवरी 2026: आज 11 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 11 फरवरी 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
फाल्गुन - पूर्णिमान्त
माघ - अमान्त
तिथि
नवमी - 09:58 ए एम तक
नक्षत्र
अनुराधा - 10:53 ए एम तक
योग
व्याघात - 02:30 ए एम, फरवरी 12 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:04 ए एम
सूर्यास्त- 06:07 पी एम
चन्द्रोदय- 03:11 ए एम, फरवरी 12
चन्द्रास्त- 11:45 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल- 12:36 पी एम से 01:59 पी एम
यमगण्ड- 08:26 ए एम से 09:49 ए एम
गुलिक- 11:12 ए एम से 12:36 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:13 पी एम से 12:58 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:20 ए एम से 06:12 ए एम
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 07:03 ए एम से 10:53 ए एम
अमृत सिद्धि योग 07:03 ए एम से 10:53 ए एम