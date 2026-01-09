scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 जनवरी 2026: आज 9 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 9 January 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

पंचांग- 9 जनवरी 2026

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- माघ
अमांत- पौष

तिथि
कृष्ण पक्ष सप्तमी- जनवरी 09 07:05 AM- जनवरी 10 08:24 AM

नक्षत्र
उत्तर फाल्गुनी- जनवरी 08 12:24 PM- जनवरी 09 01:40 PM

योग
शोभन- जनवरी 08 05:25 PM- जनवरी 09 04:55 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:14 AM
सूर्यास्त- 5:53 PM
चन्द्रोदय- 11:48 पी एम
चन्द्रास्त- 11:07 ए एम

अशुभ काल
राहू- 1:53 PM- 3:13 PM
यम गण्ड- 7:14 AM- 8:33 AM
कुलिक- 9:53 AM- 11:13 AM
दुर्मुहूर्त- 10:47 AM- 11:29 AM, 03:02 PM- 03:45 PM
वर्ज्यम्- 07:59 PM- 09:40 PM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:12 PM- 12:54 PM
अमृत काल- 05:52 AM- 07:30 AM, 06:05 AM- 07:46 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:38 AM- 06:26 AM

---- समाप्त ----
