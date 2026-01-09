Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 जनवरी 2026: आज 9 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 9 जनवरी 2026

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- माघ

अमांत- पौष

तिथि

कृष्ण पक्ष सप्तमी- जनवरी 09 07:05 AM- जनवरी 10 08:24 AM

नक्षत्र

उत्तर फाल्गुनी- जनवरी 08 12:24 PM- जनवरी 09 01:40 PM

योग

शोभन- जनवरी 08 05:25 PM- जनवरी 09 04:55 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 7:14 AM

सूर्यास्त- 5:53 PM

चन्द्रोदय- 11:48 पी एम

चन्द्रास्त- 11:07 ए एम

अशुभ काल

राहू- 1:53 PM- 3:13 PM

यम गण्ड- 7:14 AM- 8:33 AM

कुलिक- 9:53 AM- 11:13 AM

दुर्मुहूर्त- 10:47 AM- 11:29 AM, 03:02 PM- 03:45 PM

वर्ज्यम्- 07:59 PM- 09:40 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 12:12 PM- 12:54 PM

अमृत काल- 05:52 AM- 07:30 AM, 06:05 AM- 07:46 AM

ब्रह्म मुहूर्त- 05:38 AM- 06:26 AM

---- समाप्त ----