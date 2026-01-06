Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 6 जनवरी 2026: आज 6 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 6 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
माघ - पूर्णिमान्त
पौष - अमान्त
तिथि
तृतीया - 08:01 ए एम तक
नक्षत्र
अश्लेशा - 12:17 पी एम तक
योग
प्रीति - 08:21 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:15 ए एम
सूर्यास्त- 05:38 पी एम
चन्द्रोदय- 06:40 पी एम
चन्द्रास्त- 08:09 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल- 03:03 पी एम से 04:21 पी एम
यमगण्ड- 09:51 ए एम से 11:09 ए एम
दुर्मुहूर्त- 09:20 ए एम से 10:01 ए एम, 11:05 पी एम से 12:00 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:05 पी एम से 12:47 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:26 ए एम से 06:20 ए एम