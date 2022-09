Aaj Ka Panchang: आज 05 सितंबर 2022 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग - 05 सितम्बर 2022 - सोमवार

तिथि - भाद्रपद शुक्ल नवमी, प्रातः 08.27 तक

नक्षत्र - मूल नक्षत्र, रात्रि 08.06 तक

चन्द्रमा - धनु राशि में

राहुकाल - प्रातः 07.30 से 09.00 तक

दिशाशूल - पूर्व दिशा

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:14 AM

सूर्यास्त - 6:37 PM

चन्द्रोदय - सितंबर 05 2:39 PM

चन्द्रास्त - सितंबर 06 1:24 AM

शुभ पहर - 04 सितम्बर 2022 - सोमवार

- आज का शुभ पहर है - सायं 06.00 से 07.30 तक

- इस समय में पूजा स्थान में बैठकर प्रार्थना करें

- ऐसा करने से प्रार्थना स्वीकृत होगी

अशुभ काल

राहु - 7:46 AM – 9:19 AM

यम गण्ड - 10:52 AM – 12:25 PM

कुलिक - 1:58 PM – 3:31 PM

दुर्मुहूर्त - 12:50 PM – 01:39 PM, 03:18 PM – 04:08 PM

वर्ज्यम् - 04:55 AM – 06:23 AM

05 सितंबर 2022 के शुभ मुहूर्त

अभिजीत-11:53am से 12:45 pm तक

विजय मुहूर्त-02:31pm से 03:26 pm तक

गोधुली मुहूर्त--06:41pm से 07:06pm तक