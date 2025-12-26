Sikh Festivals 2026 Calender: लोहड़ी से लेकर गुरु नानक जयंती तक....यहां जानें 2026 में सिख त्योहारों की सभी डेट

Sikh Festivals 2026 Calender: सिख धर्म दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा धर्म है. इसकी नींव एकता, भाईचारे और एक ओंकार की मान्यता पर आधारित है, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है. लंबे समय तक सिख धर्म के धार्मिक पर्व विक्रम संवत (विक्रमी कैलेंडर) के अनुसार मनाए गए. इस वजह से गुरुपर्व और अन्य त्योहारों की तारीखें हर साल बदल जाती थीं, जिससे लोगों में भ्रम बना रहता था. इस समस्या को दूर करने के लिए साल 2003 में नानकशाही कैलेंडर को औपचारिक रूप से अपनाया गया. नानकशाही कैलेंडर लागू होने के बाद गुरुपर्व जैसे प्रमुख धार्मिक पर्व तय तारीखों पर मनाए जाने लगे. इससे सिख समुदाय के पर्वों को स्थिरता और एकरूपता मिली.
नानकशाही कैलेंडर का महत्व
सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के नाम पर रखे गए नानकशाही कैलेंडर ने सिख समुदाय को एक अलग पहचान दी. इस कैलेंडर के जरिए दुनिया भर में सिख पर्वों को एक ही तारीख पर मनाने में आसानी हुई और धार्मिक आयोजनों में एकरूपता बनी. हालांकि, कुछ सिख पर्व जैसे दिवाली और होला मोहल्ला आज भी विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, क्योंकि इनका संबंध हिंदू परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है.
सिख धर्म का एक प्रमुख पर्व लोहड़ी साल के पहले महीने में आता है, जिसे आमतौर पर 13 या 14 जनवरी को मनाया जाता है. इसके बाद में होला मोहल्ला, बैसाखी और गुरु नानक जयंती जैसे महत्वपूर्ण पर्व आते हैं. गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है. आइए अब जानते हैं साल 2026 में सिख धर्म के प्रमुख त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के बारे में विस्तार से.
साल 2026 में आने वाले सिक्ख धर्म के त्योहार
जनवरी 2026 पर्व
13 जनवरी 2026 (मंगलवार): लोहड़ी
31 जनवरी 2026 (शनिवार): गुरु हर राय जयंती
मार्च 2026 पर्व
4 मार्च 2026 (बुधवार): होला मोहल्ला की शुरुआत
6 मार्च 2026 (शुक्रवार): होला मोहल्ला का समापन
17 मार्च 2026 (मंगलवार): गुरु हर राय गुरुगद्दी
19 मार्च 2026 (गुरुवार): गुरु अमर दास गुरुगद्दी
22 मार्च 2026 (रविवार): गुरु अंगद देव ज्योति जोत
23 मार्च 2026 (सोमवार): गुरु हरगोबिंद सिंह ज्योति जोत
अप्रैल 2026 पर्व
1 अप्रैल 2026 (बुधवार): गुरु हरकृष्ण सिंह ज्योति जोत
1 अप्रैल 2026 (बुधवार): गुरु तेग बहादुर गुरुगद्दी
7 अप्रैल 2026 (मंगलवार): गुरु तेग बहादुर जयंती
9 अप्रैल 2026 (गुरुवार): गुरु अर्जन देव जयंती
14 अप्रैल 2026 (मंगलवार): बैसाखी
18 अप्रैल 2026 (शनिवार): गुरु अंगद देव जयंती
30 अप्रैल 2026 (गुरुवार): गुरु अमर दास जयंती
मई 2026 पर्व
10 मई 2026 (रविवार): गुरु हरगोबिंद सिंह गुरुगद्दी
जून 2026 पर्व
18 जून 2026 (गुरुवार): गुरु अर्जन देव ज्योति जोत
30 जून 2026 (मंगलवार): गुरु हरगोबिंद सिंह जयंती
अगस्त 2026 पर्व
7 अगस्त 2026 (शुक्रवार): गुरु हरकृष्ण सिंह जयंती
सितंबर 2026 पर्व
12 सितंबर 2026 (शनिवार): गुरु ग्रंथ साहिब जयंती
13 सितंबर 2026 (रविवार): गुरु अर्जन देव गुरुगद्दी
14 सितंबर 2026 (सोमवार): गुरु राम दास ज्योति जोत
24 सितंबर 2026 (गुरुवार): गुरु राम दास गुरुगद्दी
26 सितंबर 2026 (शनिवार): गुरु अमर दास ज्योति जोत
अक्टूबर 2026 पर्व
1 अक्टूबर 2026 (गुरुवार): गुरु अंगद देव गुरुगद्दी
5 अक्टूबर 2026 (सोमवार): गुरु नानक देव ज्योति जोत
27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार): गुरु राम दास जयंती
नवंबर 2026 पर्व
3 नवंबर 2026 (मंगलवार): गुरु हरकृष्ण सिंह गुरुगद्दी
3 नवंबर 2026 (मंगलवार): गुरु हर राय ज्योति जोत
11 नवंबर 2026 (बुधवार): गुरु ग्रंथ साहिब गुरुगद्दी
14 नवंबर 2026 (शनिवार): गुरु गोबिंद सिंह ज्योति जोत
24 नवंबर 2026 (मंगलवार): गुरु नानक देव जयंती
दिसंबर 2026 पर्व
12 दिसंबर 2026 (शनिवार): गुरु गोबिंद सिंह गुरुगद्दी
14 दिसंबर 2026 (सोमवार): गुरु तेग बहादुर ज्योति जोत