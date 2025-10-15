scorecardresearch
 

Feedback

'सर, अब मैं कुछ भी अरेंज नहीं कर सकती... मैंने सारे गहने बेच दिए...', ठग को मैसेज कर महिला ने की खुदकुशी

राजस्थान के कोटा में टेलीग्राम के जरिए ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई महिला ने आत्महत्या कर ली. ठगों से पैसे लौटाने की गुहार लगाते हुए उसने फंदे की फोटो भेजी और कुछ मिनट बाद अपनी जान दे दी. महिला ने गोडरेज प्रॉपर्टीज नाम के अकाउंट में करीब 5 लाख रुपये निवेश किए थे. पुलिस और साइबर टीम जांच में जुटी है.

Advertisement
X
ठगी से परेशान होकर महिला ने की खुदकुशी (Photo: Representational)
ठगी से परेशान होकर महिला ने की खुदकुशी (Photo: Representational)

राजस्थान के कोटा में ऑनलाइन ठगी का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. टेलीग्राम पर ठगे गए पैसों को लेकर परेशान एक महिला ने ठगों को फंदे की फोटो भेजने के बाद आत्महत्या कर ली. घटना कैथुनीपोल थाना क्षेत्र की है. मृतका प्राइवेट टीचर की पत्नी थीं और दो महीने से गोडरेज प्रॉपर्टीज नाम के टेलीग्राम अकाउंट के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रही थीं.

महिला के फोन से मिली चैट में उसकी आखिरी बातचीत सामने आई है. उसने लिखा “सर, अब मैं कुछ भी अरेंज नहीं कर सकती. मेरे सारे गहने बेच दिए. अब कोई मेरी मदद नहीं कर रहा. जब ठग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि पूरा किए बिना निकासी संभव नहीं, तो महिला ने लिखा  “मैंने सब कुछ खो दिया... मेरा पैसा, मेरा परिवार और उनका भरोसा.

ठगों को फंदे की फोटो भेजने के बाद की खुदकुशी

सम्बंधित ख़बरें

IPS Suicide: Family demands - Immediately arrest the accused DGP.
IPS सुसाइड केस: 9 दिन बाद पोस्टमॉर्टम, थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार 
A deal of 50 crores had been arranged to rescue Rava Indrajeet.
हरियाणा पुलिस में दो सुसाइड: IPS पर 50 करोड़ की डील का आरोप 
Allegation by ASI - IPS Vair Puran Kumar was corrupt
IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में नया जानें क्या है ताजा अपडेट 
वीडियो बनाने के चक्कर में गई लड़के की जान.(Photo:META AI)
सुसाइड की एक्टिंग कर रहा था, नीचे से खिसक गई कुर्सी, मौत  
ips y puran asi suicide case
रिश्वतखोरी, यौन शोषण, यातना... सुसाइड से पहले पुलिसकर्मी ने IPS पूरन कुमार पर लगाए ये आरोप 

आखिरी संदेश में महिला ने लिखा कृपया थोड़ी इंसानियत दिखाइए सर, आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है. लेकिन ठग की तरफ से सिर्फ ऑटोमैटिक जवाब आया. इसके बाद महिला ने लिखा कि मैं सुसाइड कर रही हूं, आपकी कंपनी जिम्मेदार होगी. 10:20 बजे उसने फंदे की फोटो भेजी और खुदकुशी कर ली.

पति हरीश वर्मा ने बताया कि पत्नी ने शुरुआत में 1 हजार लगाए थे और 1200 रुपये का रिटर्न मिला. फिर 5 लाख रुपये तक का निवेश कर दिया. बड़ी रकम के बाद ठगों ने जवाब देना बंद कर दिया.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

कैथुनीपोल थाना अधिकारी पुष्पेंद्र बंसीवाल ने बताया कि साइबर टीम टेलीग्राम अकाउंट और चैट के स्रोत का पता लगा रही है. एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम के पैसे डबल करने वाले ग्रुप पूरी तरह फर्जी होते हैं.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    पंकज धीर
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement