'सर, अब मैं कुछ भी अरेंज नहीं कर सकती... मैंने सारे गहने बेच दिए...', ठग को मैसेज कर महिला ने की खुदकुशी

राजस्थान के कोटा में ऑनलाइन ठगी का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. टेलीग्राम पर ठगे गए पैसों को लेकर परेशान एक महिला ने ठगों को फंदे की फोटो भेजने के बाद आत्महत्या कर ली. घटना कैथुनीपोल थाना क्षेत्र की है. मृतका प्राइवेट टीचर की पत्नी थीं और दो महीने से गोडरेज प्रॉपर्टीज नाम के टेलीग्राम अकाउंट के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रही थीं.

महिला के फोन से मिली चैट में उसकी आखिरी बातचीत सामने आई है. उसने लिखा “सर, अब मैं कुछ भी अरेंज नहीं कर सकती. मेरे सारे गहने बेच दिए. अब कोई मेरी मदद नहीं कर रहा. जब ठग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि पूरा किए बिना निकासी संभव नहीं, तो महिला ने लिखा “मैंने सब कुछ खो दिया... मेरा पैसा, मेरा परिवार और उनका भरोसा.

ठगों को फंदे की फोटो भेजने के बाद की खुदकुशी

आखिरी संदेश में महिला ने लिखा कृपया थोड़ी इंसानियत दिखाइए सर, आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है. लेकिन ठग की तरफ से सिर्फ ऑटोमैटिक जवाब आया. इसके बाद महिला ने लिखा कि मैं सुसाइड कर रही हूं, आपकी कंपनी जिम्मेदार होगी. 10:20 बजे उसने फंदे की फोटो भेजी और खुदकुशी कर ली.

पति हरीश वर्मा ने बताया कि पत्नी ने शुरुआत में 1 हजार लगाए थे और 1200 रुपये का रिटर्न मिला. फिर 5 लाख रुपये तक का निवेश कर दिया. बड़ी रकम के बाद ठगों ने जवाब देना बंद कर दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

कैथुनीपोल थाना अधिकारी पुष्पेंद्र बंसीवाल ने बताया कि साइबर टीम टेलीग्राम अकाउंट और चैट के स्रोत का पता लगा रही है. एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम के पैसे डबल करने वाले ग्रुप पूरी तरह फर्जी होते हैं.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

