'मैंने बोला न, पलटी मारेगी...मार गई', दोस्त का Video बनाते हुए खुद चपेट में आने वाला था छात्र, कोटा Thar स्टंट का LIVE मंजर

राजस्थान के कोटा शहर में छात्रों की लापरवाही से बड़ा हादसा होते-होते बच गया. लैंडमार्क सिटी के पीछे रेलवे पटरी के पास खुले मैदान में कुछ छात्र थार कार से खतरनाक स्टंट कर रहे थे. अचानक कार का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलट गई. गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन पूरी घटना का लाइव वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया.

हादसे का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक छात्र अपने दोस्तों के स्टंट की रिकॉर्डिंग कर रहा था. तेज मोड़ लेते ही कार उसकी ओर बढ़ी और वह सीधे चपेट में आने वाला था. आखिरी पल में उसने रास्ता बदल लिया और हादसे से बच गया. वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि किस तरह छात्रों की यह हरकत जानलेवा साबित हो सकती थी.

4-5 छात्र कर रहे थे स्टंट

मौके पर मौजूद लोगों और सामने आए वीडियो के आधार पर साफ है कि कार में चार से पांच छात्र सवार थे. सभी बारी-बारी से गाड़ी चला रहे थे और वीडियो शूट कर रहे थे. खुले मैदान में तेज रफ्तार से कार घुमाने के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ा और कार पलट गई. देखें Video:-

कार पलटने की वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है कि कैसे थार कार पलटते ही धूल का गुबार उठ गया. छात्र कार से बाहर निकल आए. यह हादसा अगर किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में होता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी.

पुलिस ने दिखाया सख्त रुख

घटना की जानकारी मिलते ही कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने तुरंत संज्ञान लिया. कुंन्हाड़ी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार जब्त कर ली. सिटी एसपी ने कहा है कि कार उपलब्ध कराने वालों की भी पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि छात्रों को कार किसने उपलब्ध कराई और इस लापरवाही के पीछे कौन जिम्मेदार है, यह जल्द स्पष्ट किया जाएगा.

जांच जारी

फिलहाल कुंन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. कार मालिक और छात्रों की पहचान की जा रही है. पुलिस का मानना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो भविष्य में ऐसे खतरनाक स्टंट और भी गंभीर हादसों की वजह बन सकते हैं.

---- समाप्त ----