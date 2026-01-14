मेरे कैरेक्टर पर उंगली ...? इतने पर चिढ़ी 65 साल की महिला, घर जाकर चाय पी, फिर घोंट दिया सहेली का गला

राजस्थान के सिरोही जिले से अपराध की एक बेहद हैरान करने वाली वारदात सामने आई है. जिसने हर किसी को हैरान कर के रख दिया है. यह वारदात दो बुजुर्ग सहेलियों के बीच का है, जिन्होंने जिंदगी की लंबी दौड़ साथ तय की. लेकिन आपसी बहस के बाद हुए मनमुटाव ने उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया. इस दुश्मनी के बाद एक सहेली ने घर में जाकर दूसरी सहेली की हत्या कर दी. मामला अनादरा थाना क्षेत्र के असावा गांव का है.

इस वारदात में कातिल के नाम का खुलासा हुआ तो हर कोई स्तब्ध रह गया. कातिल कोई और नहीं, बल्कि मृतका की हम उम्र पड़ोसन और सहेली 65 वर्षीय मधु निकली. पुलिस की जांच में सामने आया कि कुछ दिन पहले दोनों सहेलियों के बीच किसी बातचीत को लेकर बहस हो गई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच हुई बहस आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई. इसी बीच कांता देवी ने अपनी सहेली आरोपी मधु के चरित्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी.

हालचाल पूछी, चाय पी और फिर कर दी हत्या

आरोपी मधु इस बात से बेहद नाराज हो गई. मधु उस वक्त तो बात को खत्म कर अपने घर लौट आई लेकिन उसने अपनी हम उम्र सहेली को मन ही मन में सबक सिखाने की ठान ली और मौका देखकर 7 जनवरी की रात वो मृतका कांता देवी के घर फिर पहुंच गयी. इस दौरान उसने कांता देवी के स्वास्थ्य की जानकारी ली और फिर अपनी सहेली के साथ बैठ कर चाय पी.

इसी बीच उसने अचानक कांता देवी पर हमला बोल दिया. अचानक मधु के इस रौद्र रूप को देख कांता देवी स्तब्ध रह गयी और पहले से ही अपनी बिगड़ी तबीयत की वजह से असहज कांता देवी खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगी. लेकिन इस संघर्ष में मधु के नाक और पैर में कांता देवी के नाखूनों से खरोच के निशान पड़ गए. इसी दौरान आरोपी मधु ने अपने हथेलियों की पकड़ को कांता देवी के गले पर और मजबूत कर दिया. जिससे कुछ देर के संघर्ष के बाद आखिरकार कांता देवी ने दम तोड़ दिया.

कांता देवी के दम तोड़ने के बाद जब आरोपी मधु ने कांता देवी की लाश को देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए. इसके बाद हत्या जैसे इस अपराध को छिपाने के लिए आरोपी मधु ने पहले तो कांता देवी की डेड बॉडी से जेवर उतारे और फिर घर के सामान को बिखेर कर लूट का नाटक रच दिया. वहीं सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो उसे मधु पर शक हुआ. जिसके बाद पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की और पूरे मामले का खुलासा कर दिया.

पुलिस भी रह गई सन्न

पुलिस कप्तान डॉ. प्यारेलाल ने बताया की अपराध की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही एमओबी, एफएसएल, साइबर व डॉग स्कोड की विशेषज्ञ टीमों को घटनास्थल पर बुलवाया गया. हत्याकांड की जांच की गई. वारदात के खुलासे के बाद जिसने भी आरोपी का नाम सुना वो सन्न रह गया. लोग स्तब्ध हैं कि दो वृद्ध महिलाओं के बीच कोई बात इतनी बड़ी त्रासदी भी बन सकती है. फिलहाल पुलिस ने मधु को गिरफ्तार कर लिया है.

