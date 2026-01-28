scorecardresearch
 
पेट्रोल डालकर सांड को जलाया, गली में आग का गोला बनकर दौड़ता रहा बेजुबान, CCTV में कैद हुआ वीडियो

पाली जिले के पिपलिया कला गांव में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. अज्ञात असामाजिक तत्वों ने एक सांड पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. जलता हुआ सांड गांव की गलियों में दौड़ता रहा. सूचना मिलने पर गौ सेवा समिति ने आग बुझाकर उसका इलाज कराया. घटना सीसीटीवी में कैद है, पुलिस जांच में जुटी है.

गली में आग का गोला बनकर दौड़ता रहा बेजुबान (Photo: itg)
राजस्थान के पाली जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेजुबान सांड को बेरहमी से पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया. जलता हुआ सांड आग के गोले की तरह गांव की गलियों में दौड़ता नजर आया. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है.

यह घटना पाली जिले के पिपलिया कला गांव की है, जहां रविवार 25 जनवरी की रात करीब 9:30 बजे सर्दी के कारण अधिकांश लोग अपने घरों में दुबके हुए थे. गांव की गलियां लगभग सुनसान थीं. इसी दौरान कुछ युवक अपने दोस्तों के साथ अलाव ताप रहे थे, तभी अचानक एक सांड जलता हुआ गांव की गली में दौड़ता नजर आया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सांड के शरीर पर आग लगी हुई थी और वह दर्द व घबराहट में इधर-उधर भाग रहा था. यह दृश्य देखकर गांव में अफरा-तफरी मच गई. तुरंत इसकी सूचना गांव की गौ सेवा समिति को दी गई. मौके पर पहुंचे गौ सेवकों ने काफी मशक्कत के बाद सांड को काबू में किया और उसके शरीर में लगी आग को बुझाया. घटना का भयावह वीडियो भी सामने आया है.प्राथमिक उपचार के बाद घायल सांड को गौशाला ले जाया गया.

ग्रामीणों और गौ सेवकों का आरोप है कि यह घटना किसी की करतूत है, जिसने जानबूझकर सांड पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इसके बाद सांड जलता हुआ गांव में दौड़ पड़ा.  


 

