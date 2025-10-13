scorecardresearch
 

Feedback

पति 9 साल से बेड़ियों में जकड़ा, पत्नी बोली- मजबूरी में बांध रखा है वरना...

राजस्थान के झुंझुनूं जिले के एक गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने मानव संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है. महिलाएं हमारे देश में अपने पति की पूजा करती हैं, उसी देश के एक गांव में जोकर नाम का एक शख्स 9 साल से बेड़ियों में जकड़ा हुआ है.

Advertisement
X
9 साल से बेड़ियों में जकड़ा पति.(Photo:ITG)
9 साल से बेड़ियों में जकड़ा पति.(Photo:ITG)

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक गांव में जोकर नामक व्यक्ति पिछले 9 साल से मानसिक असंतुलन के चलते लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है.

पत्नी ने बताया कि मजबूरी में उसे बांधकर रखना पड़ता है, क्योंकि खुला छोड़ने पर वह खुद को या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगता है. 

पत्नी नरेश देवी ने बताया कि जोकर पहले कुएं की खुदाई का काम करता था, लेकिन करीब 9 साल पहले काम के दौरान उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था. परिवार ने कई बार इलाज कराने के प्रयास किए. उन प्रयासों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

अमेरिका से 33 साल बाद महिला को भारत क्यों किया गया डिपोर्ट (Photo: PTI)
73 साल की सिख महिला को US ने किया डिपोर्ट, बेड़ियों से बांधकर भेजा भारत 
emergency
बेड़ियों में जकड़ा विपक्ष, प्रेस की आजादी पर लगाम... इमरजेंसी लगते ही देश में क्या बदला था? 
पुलिस कस्टडी से फरार हुआ अपराधी
AC की हवा खाती रही पुलिस, पैरों में बेड़ियों के साथ फरार हो गया अपराधी 
Kharge on Modi US Tour
बेड़ियों में लौटे भारतीयों का मुद्दा उठाएंगे? PM के US दौरे को लेकर खड़गे का सवाल 
jhunjhunu news
झुंझुनू: मुफ्त में समोसा नहीं दिया तो की पिटाई 

जोकर की पत्नी नरेश देवी अब मजदूरी कर रही हैं ताकि दो बेटियों की पढ़ाई और घर का खर्च चला सकें. नरेश देवी ने बताया कि इतने सालों के बाद भी परिवार को अब तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है. 

नरेश देवी ने प्रशासन और भामाशाहों से मदद की गुहार लगाई है. ताकि जोकर का इलाज हो सके और परिवार को जीवनयापन में सहारा मिल सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement