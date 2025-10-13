पति 9 साल से बेड़ियों में जकड़ा, पत्नी बोली- मजबूरी में बांध रखा है वरना...

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक गांव में जोकर नामक व्यक्ति पिछले 9 साल से मानसिक असंतुलन के चलते लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है.

पत्नी ने बताया कि मजबूरी में उसे बांधकर रखना पड़ता है, क्योंकि खुला छोड़ने पर वह खुद को या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगता है.

पत्नी नरेश देवी ने बताया कि जोकर पहले कुएं की खुदाई का काम करता था, लेकिन करीब 9 साल पहले काम के दौरान उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था. परिवार ने कई बार इलाज कराने के प्रयास किए. उन प्रयासों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ.

जोकर की पत्नी नरेश देवी अब मजदूरी कर रही हैं ताकि दो बेटियों की पढ़ाई और घर का खर्च चला सकें. नरेश देवी ने बताया कि इतने सालों के बाद भी परिवार को अब तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है.

नरेश देवी ने प्रशासन और भामाशाहों से मदद की गुहार लगाई है. ताकि जोकर का इलाज हो सके और परिवार को जीवनयापन में सहारा मिल सके.

---- समाप्त ----