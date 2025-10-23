scorecardresearch
 

Feedback

राजनाथ सिंह बोले— ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को सिखाया अच्छा सबक, अब भारत से उलझने से पहले सोचेगा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ किसी भी दुस्साहस से पहले दो बार सोचेगा. उन्होंने जैसलमेर में सैनिकों से कहा कि हमारे पायलटों ने पाकिस्तान को सिर्फ भारत की ताकत का नमूना दिखाया है. साथ ही उन्होंने सशस्त्र बलों को हमेशा सतर्क और तैयार रहने की सलाह दी.

Advertisement
X
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Photo: PTI)
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Photo: PTI)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भारत की ताकत का अहसास हो गया है और अब वह किसी भी दुस्साहस से पहले दो बार सोचेगा. उन्होंने यह बात 23 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के जैसलमेर में सैनिकों के साथ बरखाना के दौरान कही.

रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि फिलहाल रुका है. उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने कोई हरकत की तो इस बार जवाब और कड़ा होगा. उन्होंने कहा कि हमारे पायलटों ने पाकिस्तान को केवल भारत की शक्ति का एक नमूना दिखाया है. मौका मिला तो वे हमारी असली ताकत दिखाएंगे.

ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था

सम्बंधित ख़बरें

Major preparations by Lashkar in Lahore, terrorists to gather at Minar-e-Pakistan.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर की खुलेआम रैली, अब क्या प्लान?  
Vikrant had disturbed Pakistans sleep, said PM Modi.
दिवाली पर INS विक्रांत से गरजे PM मोदी, 'ऑपरेशन सिंदूर' की दिलाई याद 
We are always ready for your safety.
दिवाली: 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद ड्रोन और ग्रेनेड लॉन्चर से लैस जवान मुस्तैद 
masood azhar news
40 मिनट रोजाना 'जिहाद' ट्रेनिंग, ऑपरेशन सिंदूर में शौहर गंवा चुकी मसूद की बहन नए प्रोजेक्ट में जुटी 
PM Narendra Modi Diwali INS Vikrant
'ऑपरेशन सिंदूर' के वक्त कहां था INS विक्रांत, जिससे कांप गया पाकिस्तान... PM ने सुनाया वो किस्सा 

राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे दुश्मन कभी निष्क्रिय नहीं रहते, इसलिए सशस्त्र बलों को हमेशा सतर्क और तैयार रहना चाहिए. उन्होंने सैनिकों से कहा कि वे देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य में अपनी भूमिका निभाएं. उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करते, बल्कि वे राष्ट्र निर्माण के अग्रदूत भी हैं.

रक्षा मंत्री ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने के लिए विकास कार्य लगातार जारी हैं. उन्होंने बरखाना को भारत की संस्कृति और समानता का प्रतीक बताया जहां सभी धर्मों और भाषाओं के लोग एक साथ बैठते हैं.

Advertisement

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी

इससे पहले उन्होंने जैसलमेर में भारतीय सेना की पहल पर बने शौर्यवन का उद्घाटन किया जो थार मरुस्थल में पर्यावरण और नवाचार का प्रतीक है. इसके बाद उन्होंने जैसलमेर वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और वहां शुरू किए गए होलोग्राफिक लाइट एंड साउंड शो को देखा.

कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. राजनाथ सिंह 24 अक्टूबर को अग्रिम चौकियों का दौरा करेंगे और साउदर्न कमांड द्वारा किए जाने वाले कैपेबिलिटी डेमोंस्ट्रेशन एक्सरसाइज को देखेंगे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement