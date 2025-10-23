राजनाथ सिंह बोले— ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को सिखाया अच्छा सबक, अब भारत से उलझने से पहले सोचेगा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भारत की ताकत का अहसास हो गया है और अब वह किसी भी दुस्साहस से पहले दो बार सोचेगा. उन्होंने यह बात 23 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के जैसलमेर में सैनिकों के साथ बरखाना के दौरान कही.

रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि फिलहाल रुका है. उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने कोई हरकत की तो इस बार जवाब और कड़ा होगा. उन्होंने कहा कि हमारे पायलटों ने पाकिस्तान को केवल भारत की शक्ति का एक नमूना दिखाया है. मौका मिला तो वे हमारी असली ताकत दिखाएंगे.

ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था

राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे दुश्मन कभी निष्क्रिय नहीं रहते, इसलिए सशस्त्र बलों को हमेशा सतर्क और तैयार रहना चाहिए. उन्होंने सैनिकों से कहा कि वे देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य में अपनी भूमिका निभाएं. उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करते, बल्कि वे राष्ट्र निर्माण के अग्रदूत भी हैं.

रक्षा मंत्री ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने के लिए विकास कार्य लगातार जारी हैं. उन्होंने बरखाना को भारत की संस्कृति और समानता का प्रतीक बताया जहां सभी धर्मों और भाषाओं के लोग एक साथ बैठते हैं.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी

इससे पहले उन्होंने जैसलमेर में भारतीय सेना की पहल पर बने शौर्यवन का उद्घाटन किया जो थार मरुस्थल में पर्यावरण और नवाचार का प्रतीक है. इसके बाद उन्होंने जैसलमेर वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और वहां शुरू किए गए होलोग्राफिक लाइट एंड साउंड शो को देखा.

कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. राजनाथ सिंह 24 अक्टूबर को अग्रिम चौकियों का दौरा करेंगे और साउदर्न कमांड द्वारा किए जाने वाले कैपेबिलिटी डेमोंस्ट्रेशन एक्सरसाइज को देखेंगे.



