VIDEO: सीने में दर्द और बेहोश होकर गिर पड़ा युवक, GRP ने CPR देकर यात्री की बचाई जान

कोटा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान उस समय बच गई, जब ड्यूटी पर मौजूद जीआरपी कॉन्स्टेबल ने बिना देरी किए CPR देना शुरू कर दिया. यह घटना 19 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर हुई. घटना का सीसीटीवी फुटेज गुरुवार को सामने आया, जिसमें कॉन्स्टेबल की तत्परता स्पष्ट दिखती है.

कॉन्स्टेबल ने 5 मिनट तक दिया CPR, लौटी सांसें

ड्यूटी के दौरान डाक लेकर प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे जीआरपी कॉन्स्टेबल गोविंद शर्मा को अचानक भीड़ जुटती दिखी. उन्होंने पास जाकर देखा तो एक युवक जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी पत्नी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी. स्थिति गंभीर समझते हुए कॉन्स्टेबल ने तुरंत CPR देना शुरू किया.

लगभग 5 मिनट लगातार CPR देने के बाद युवक में हलचल हुई और उसकी सांसें वापस चलने लगीं. कॉन्स्टेबल ने बताया कि अगर CPR देने में थोड़ी भी देरी होती, तो स्थिति जानलेवा हो सकती थी. उनकी त्वरित प्रतिक्रिया से युवक की जान बच गई.

अचानक सीने में उठा तेज दर्द, गिर पड़े यात्री

जानकारी के अनुसार, उस समय प्लेटफॉर्म पर दयोदय एक्सप्रेस खड़ी थी, जिसे इंजन बदलने के कारण करीब 20 मिनट रुकना था. इसी दौरान मध्य प्रदेश के पांडरना निवासी 38 वर्षीय अविनाश अपनी पत्नी करिश्मा के साथ ट्रेन से नीचे उतरे थे. तभी अचानक अविनाश के सीने में तेज दर्द उठा और वे जमीन पर गिर पड़े.

कॉन्स्टेबल गोविंद शर्मा ने बताया कि अविनाश की पत्नी मदद के लिए चिल्लाती बाहर आईं. तब उन्होंने बिना देर किए CPR देना शुरू किया, जिससे कुछ ही मिनट में अविनाश की हालत सुधरने लगी और उन्हें होश आ गया.

पहली बार हुई ऐसी परेशानी, बाद में ली गई हेल्थ अपडेट

होश में आने के बाद अविनाश ने बताया कि उन्हें पहले कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई थी. स्थिति सामान्य होने पर ट्रेन स्टाफ ने ट्रेन को कुछ मिनट अतिरिक्त रोककर रखा, ताकि जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की मदद मिल सके. इसके बाद दंपती जयपुर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी.

घटना के करीब एक घंटे बाद जीआरपी टीम ने अविनाश से फोन पर संपर्क कर स्वास्थ्य की जानकारी ली. अविनाश ने बताया कि वे अब बिल्कुल ठीक हैं और कोई समस्या नहीं है.

