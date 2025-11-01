scorecardresearch
 

कोटा में दर्दनाक हादसा: स्कूल वैन और बोलेरो की भिड़ंत में दो मासूमों की मौत... कई घायल

कोटा में एक सड़क हादसा हो गया. यहां स्कूल वैन और बोलेरो की टक्कर हो गई. जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई. जबकि कई बच्चे घायल हो गए. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे बच्चों के परिजन और अन्य रिश्तेदार. (Photo: Screengrab)
हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे बच्चों के परिजन और अन्य रिश्तेदार. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के कोटा जिले के इटावा स्टेट हाईवे 1-A पर स्कूल वैन और बोलेरो वाहन की आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. जिससे दो मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए. हादसा उस वक्त हुआ, जब स्कूल वैन का टायर अचानक फट गया. जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरी ओर जा पहुंचा और सामने से आ रही बोलेरो कार से भीषण टक्कर हो गई. 

घायल बच्चों में पांच की हालत गंभीर, कोटा रेफर

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन में सवार कई बच्चे बुरी तरह घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से सभी को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. जिसमें से 5 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है. जिन्हें बेहतर इलाज के लिए कोटा रेफर किया गया है.

यह भी पढ़ें: VIDEO: हरदोई में बीजेपी MLC के बेटे की एसयूवी का एक्सीडेंट, डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क के दूसरे तरफ पलटी

घटनास्थल पर मचा हड़कंप, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी शिवम जोशी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू करवाया. पुलिस ने बोलेरो और वैन दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. 

स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के वक्त वैन में 15 से अधिक बच्चे सवार थे. टायर फटने के बाद चालक ने वैन को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने से सामने से आती बोलेरो में जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

प्रशासन ने जताया दुख, जांच के आदेश

इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और घटना की सघन जांच के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

