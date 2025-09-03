scorecardresearch
 

IIT-जोधपुर में निदेशक और असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच मारपीट, निदेशक के पैर में आया फ्रैक्चर

जोधपुर के आईआईटी में निदेशक प्रो. अविनाश अग्रवाल पर सहायक प्रोफेसर डॉ. दीपक कुमार अरोड़ा ने हमला कर दिया. हाथापाई के दौरान निदेशक गिर गए और उनके पांव में फ्रैक्चर हो गया. दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है और डॉ. अरोड़ा को निलंबित कर गिरफ्तार किया गया.

निदेशक प्रो. अविनाश अग्रवाल पर हमला (Photo: Ashok Kumar Sharma/ITG)
राजस्थान के जोधपुर स्थित आईआईटी में मंगलवार को निदेशक प्रो. अविनाश अग्रवाल पर सहायक प्रोफेसर डॉ. दीपक कुमार अरोड़ा ने हमला कर दिया. घटना के दौरान निदेशक की कुर्सी से गिरने के कारण उनके पांव में फ्रैक्चर आ गया. उन्हें एम्स में उपचार के लिए ले जाया गया.

जानकारी के अनुसार, आईआईटी के केमिकल डिपार्टमेंट की बैठक में निदेशक ने डॉ. अरोड़ा से उनके पिछले पांच साल के प्रदर्शन के बारे में सवाल किए. इससे नाराज डॉ. अरोड़ा ने बाहर जाने के बजाय निदेशक की कुर्सी की तरफ बढ़कर हाथापाई शुरू कर दी. अन्य प्रोफेसर सुरक्षा को बुलाने गए, लेकिन तब तक निदेशक गिर चुके थे और उन्हें चोट लग चुकी थी.

आईआईटी में निदेशक और प्रोफेसर के बीच हुई मारपीट 

इस घटना के बाद कुलसचिव अंकुर गुप्ता ने निदेशक की ओर से डॉ. अरोड़ा के खिलाफ मारपीट, राजकार्य में बाधा डालने और अपमानजनक व्यवहार करने की शिकायत करवड़ थाना में दर्ज कराई. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज किया है.

निदेशक प्रो. अविनाश अग्रवाल की टांग में आया फ्रेक्चर 

पुलिस ने बताया कि एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दीपक अरोड़ा को निलंबित कर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है. एसीपी मंडोर नागेंद्र कुमार दोनों पक्षों की रिपोर्ट और घटना की जांच कर रहे हैं. आईआईटी जोधपुर में यह मामला परिसर में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाता है. निदेशक और अन्य प्रोफेसरों की मौजूदगी में हुई यह घटना संस्थान के लिए चुनौती बन गई है.

