ज्वेलरी बॉक्स जैसे डिब्बे और गोल्ड गिफ्ट सी फीलिंग... एक लाख रुपये किलो वाली मिठाई की जानिये क्या है खासियत

दिवाली का त्योहार... बाजारों में रौनक... हर तरफ रोशनी, रंग और मिठास का उत्सव. लेकिन इस बार जयपुर में एक ऐसी मिठाई ने सबका ध्यान खींच लिया है, जिसकी कीमत सुनकर लोग दंग रह गए. यहां तैयार की गई ‘स्वर्ण प्रसादम’ न सिर्फ स्वाद और परंपरा का अनोखा मेल है, बल्कि इसकी कीमत भी काफी है- 1.11 लाख प्रति किलो. ये मिठाई स्वर्ण भस्म, केसर और चिलगोजा से बनी है.

जयपुर की अंजली ने तैयार की बेहद महंगी मिठाई. (Photo: ITG)
जयपुर की हवाओं में इस बार सिर्फ दीयों की रोशनी और पटाखों की आवाज ही नहीं, बल्कि मिठाइयों का नया फ्लेवर और कलेवर भी है. परंपरा और आधुनिकता के इस संगम ने इस बार कुछ ऐसा पेश किया है, जिसे देखकर हर कोई चकित है. दिवाली पर शहर की हर मिठाई की दुकान जब अपने-अपने अंदाज में क्रिएटिविटी दिखा रही है, तब एक नाम सबकी जुबां पर है- स्वर्ण प्रसादम... वो मिठाई जो 1.11 लाख रुपये प्रति किलो की कीमत के साथ बनी है. जयपुर की सबसे महंगी मिठाई.

‘स्वर्ण प्रसादम’ को तैयार किया है अंजली जैन ने. अंजली पारंपरिक स्वाद को लग्जरी के साथ जोड़ने में माहिर हैं. अंजली कहती हैं कि हम चाहते थे कि मिठाई सिर्फ मीठी न हो, बल्कि उसमें सेहत और शाहीपन का संगम दिखे. इसलिए इसमें इस्तेमाल किया गया है चिलगोजा, केसर और असली स्वर्ण भस्म.

इस मिठाई की खूबसूरती इसकी ग्लेजिंग में झलकती है. ऊपर से चढ़ा शुद्ध स्वर्ण भस्म इसे सुनहरे रंग में खूबसूरत बनाता है, जिससे यह किसी राजसी ज्वेलरी पीस जैसी दिखती है. इसकी कीमत करीब 3000 रुपये प्रति पीस है, और इसे 1, 4 और 6 पीस की पैकिंग में ज्वेलरी बॉक्स जैसे डिब्बों में पेश किया जाता है, ताकि मिठाई नहीं, बल्कि एक गोल्ड गिफ्ट देने का अहसास हो.

अंजली बताती हैं कि स्वर्ण भस्म सिर्फ सजावट के लिए नहीं है. आयुर्वेद में इसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला माना गया है. यानी ये मिठाई स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का संगम है. ‘स्वर्ण प्रसादम’ के साथ-साथ दुकान में और भी कई हाई-एंड मिठाइयां ग्राहकों का ध्यान खींच रही हैं. इनमें-

  • स्वर्ण भस्म भारत (₹1950 प्रति पीस या ₹85,000 प्रति किलो)
  • चांदी भस्म भारत (₹1150 प्रति पीस या ₹58,000 प्रति किलो)

इन प्रीमियम मिठाइयों में बादाम, पिस्ता, काजू, अंजीर, ब्लूबेरी, व्हाइट चॉकलेट, सॉल्टेड बटर कैरेमल और बिस्कॉफ जैसे विदेशी इंग्रीडिएंट्स का मेल देखने को मिलता है. साथ ही पारंपरिक मिठाइयों जैसे काजू कतली, रसमलाई और लड्डू को भी नए रूप और स्वाद में पेश किया गया है. स्वर्ण भस्म काजू कतली भी लाजवाब है.

यह भी पढ़ें: दिखने में पटाखा, मगर खाकर देखो तो टेस्टी... इनोवेटर ने तैयार किए चक्री, रॉकेट और स्पार्कलर डिजाइन वाले चॉकलेट

और मिठाइयों के इस नवाचार में अंजली जैन की क्रिएटिविटी यहीं नहीं रुकती. उन्होंने इस साल दिवाली थीम पर एक खास ‘पटाखा थाल’ भी तैयार की है. इस थाल में काजू से बनी मिठाइयां सुतली बम, अनार, चकरी और दीया के आकार में सजी हैं. देखने में इतनी असली कि कोई भी धोखा खा जाए.

इनके साथ स्वर्ण भस्म रसमलाई और ड्राईफ्रूट केक भी हैं, जिन्हें हेल्थ कॉन्शियस ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. जयपुर के मिठाई बाजार में इस बार सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि लक्जरी और सेहत का फ्यूजन देखने को मिला है. हर दुकान कोशिश में है कि उसकी मिठाई सबसे अनोखी लगे, लेकिन ‘स्वर्ण प्रसादम’ ध्यान खींच रही है, जिसकी हर बाइट में राजसी वैभव, स्वाद और स्वर्ण सी चमक है.

---- समाप्त ----
