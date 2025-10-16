scorecardresearch
 

Feedback

दिखने में पटाखा, मगर खाकर देखो तो टेस्टी... इनोवेटर ने तैयार किए चक्री, रॉकेट और स्पार्कलर डिजाइन वाले चॉकलेट

कोयंबटूर के चॉकलेट उद्यमी राजी राजेश ने इस दिवाली को यादगार बनाने का अनोखा तरीका निकाला है. उन्होंने पारंपरिक पटाखों की तरह दिखने वाली, लेकिन पूरी तरह से खाने योग्य चॉकलेट तैयार की हैं, जिन्हें उन्होंने ‘क्रैकीज’ नाम दिया है. ये रंग-बिरंगे और स्वादिष्ट चॉकलेट बच्चों और बड़ों को खूब पसंद आ रहे हैं. भारत के अलावा यूएई, सिंगापुर और यूके में भी लोग पसंद कर रहे हैं.

Advertisement
X
पटाखों की तरह दिखने वाले चॉकलेट किए तैयार. (Photo: Screengrab)
पटाखों की तरह दिखने वाले चॉकलेट किए तैयार. (Photo: Screengrab)

कोयंबटूर की हलचल भरी गलियों में दिवाली की तैयारी जोरों पर थी. हर घर की खिड़कियों और बालकनी में रंग-बिरंगी रोशनी और दीये सज रहे थे, लेकिन राजी राजेश की चॉकलेट शॉप में कुछ अलग ही हल्ला था. राजी, जो पिछले दस साल से अपने चॉकलेट बिजनेस के लिए पहचान बनाए हुए हैं, इस बार कुछ ऐसा लेकर आए हैं, जो सिर्फ मुंह मीठा ही नहीं करेगा, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक अलग खुशी भर देगा.

एजेंसी के अनुसार, राजी का नया क्रिएशन था- क्रैकीज़... ये चॉकलेट पटाखों की तरह डिजाइन किए गए थे. फ्लॉवर पॉट, चक्री, रॉकेट और स्पार्कलर जैसी आकृतियों में बनी ये चॉकलेट दिवाली के उत्सव को पूरी तरह नया रूप दे रही थीं. इन चॉकलेट पटाखों का सबसे बड़ा कारनामा था- ये न तो धुआं छोड़ती थीं, न आवाज करती थीं, और न ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती थीं.

Coimbatore Chocolate Innovator Creates Edible Crackees for Diwali

सम्बंधित ख़बरें

identify green firecrackers
कैसे पहचाने ग्रीन पटाखे, अगर पहचानने में गलती हो तो क्या सजा हो सकती है? 
क्यों हर साल दीवाली बनती है दिल्ली की सांसों का दुश्मन?
दिवाली के बाद घुटने लगती है 'दिल्ली', क्यों बेअसर होता है ग्रीन पटाखों पर SC का आदेश? 
crackers
दिवाली के पटाखे नई बात नहीं... स्कंद पुराण में मिलता है जिक्र 
Chocolate momo
चॉकलेट मिलाकर इस तरह बना दिए मोमो... लोग बोले- गुनाह है ये, इन्हें सजा हो! 
woman eating dark chocolate
गिल्ट फ्री मिठास के लिए डार्क चॉकलेट खाना कितना फायदेमंद, डॉक्टर ने दी चेतावनी 

राजी बताते हैं कि दिवाली खुशी और रोशनी का त्योहार है. मैंने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा बनाया जाए जो त्योहार की भावना को बनाए रखे, और हवा व पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे. इसी सोच ने मुझे 'क्रैकीज़' बनाने के लिए इंस्पायर किया. इन चॉकलेट पटाखों में सिर्फ सुंदर आकृतियां ही नहीं, बल्कि स्वाद का जादू भी था.

यह भी पढ़ें: चॉकलेट मिलाकर इस तरह बना दिए मोमो... वीडियो देख लोग बोले- गुनाह है ये, इन्हें सजा हो!

Advertisement

व्हाइट, डार्क और मिल्क चॉकलेट में रोज, पिस्ता, भुना हुआ बादाम और बटरस्कॉच जैसे फ्लेवर थे. पैकेजिंग इतनी खूबसूरत थी कि लोग इन्हें सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट गिफ्ट और फेस्टिवल हैम्पर्स के लिए भी खरीद रहे थे.

Coimbatore Chocolate Innovator Creates Edible Crackees for Diwali

राजी ने इस साल क्रैकीज के मिनिएचर वर्जन भी पेश किए. छोटे, प्यारे और स्वादिष्ट ये चॉकलेट बच्चों और बड़ों दोनों को ही पसंद आ रहे थे. रोचक बात यह थी कि इनकी लोकप्रियता भारत के बाहर भी पहुंच गई. यूएई, सिंगापुर और यूके से लोग ऑर्डर करने लगे. राजी और उनकी टीम ने डिमांड को देखते हुए प्रोडक्शन बढ़ा दिया. उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी छोटी सी क्रिएटिविटी को इतना प्यार मिलेगा. ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देती है.

अब लोग मीठे और रंग-बिरंगे क्रैकीज के साथ दीवाली का जश्न मना रहे हैं. बच्चों की हंसी, परिवार की खुशियां और कई तरह के टेस्ट... यह कहानी सिर्फ चॉकलेट की नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी, पर्यावरण सुरक्षा और त्योहार की खुशियों को नए अंदाज में मनाने की है. राजी राजेश की इस क्रिएटिविटी को सराहना मिल रही है. क्रैकीज़ को भारत के साथ-साथ विदेशों में भी पसंद किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement