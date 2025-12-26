स्पीड में जा रही थी CNG फ्यूल वाली कार... अचानक धधक उठी आग, बाल-बाल बच गईं तीन जिंदगियां

राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित जीटी पुलिया पर तेज रफ्तार से चल रही एक सीएनजी फ्यूल वाली कार अचानक आग का गोला बन गई. चंद सेकंड में कार से उठती लपटों और धुएं ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. गनीमत रही कि कार में सवार तीनों लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते वाहन से छलांग लगा दी, जिससे उनकी जान बच गई.

पुलिस के अनुसार, कार मालिक मुकेश कुमार गुप्ता जनता कॉलोनी से जवाहर सर्किल अस्पताल की ओर जा रहे थे. उनके साथ कार में उनका एक दोस्त और दोस्त की पत्नी भी सवार थीं. जीटी पुलिया पर पहुंचते ही अचानक कार में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके बाद सीएनजी बेस्ड वाहन में तेजी से आग फैलने लगी. आग लगते ही ड्राइवर ने तुरंत कार रोकने की कोशिश की और तीनों लोग बिना देर किए कार से बाहर कूद गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ ही पलों में कार पूरी तरह आग की चपेट में आ गई. ऊंची लपटें और धमाके जैसी आवाजें सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए. पुलिया पर चल रहे वाहन अचानक रुक गए, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं.

दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. हादसे के बाद जीटी पुलिया पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने स्थिति को संभाला और वैकल्पिक मार्गों से वाहनों को निकाला गया. बाद में जली हुई कार को हटाकर यातायात को सुचारु कराया गया.

