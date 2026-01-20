scorecardresearch
 
राजस्थान: हाथ में सिगरेट, कार की स्पीड 140, उदयपुर जा रहे 4 दोस्तों की मौत

उदयपुर में तेज रफ्तार और लापरवाही ने चार दोस्तों की जान ले ली. जन्मदिन मना रहे छह दोस्त कार से चाय पीने जा रहे थे, तभी 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही कार पलट गई. हादसे में चार की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हैं. हादसे का वीडियो सामने आया है.

उदयपुर में हादसे से पहले की तस्वीर. (Photo: Screengrab)
हाथ में सिगरेट, गाड़ी में तेज म्यूज़िक और एक्सीलेरेटर पर पांव. अहमदाबाद बाइपास पर कार की रफ्तार 140 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गई. कुछ ही पलों बाद कार पलट गई, कांच टूटने की आवाज आई और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया. यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. दोस्त जन्मदिन मनाने उदयपुर जा रहे थे.

जन्मदिन की खुशी मातम में बदली
17 जनवरी की तड़के करीब 3 बजे उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में दो कारों की टक्कर हो गई. एक कार में छह दोस्त सवार थे. हादसे में चार दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा एक दोस्त के जन्मदिन की खुशी को मातम में बदल गया.

हादसे से पहले का वीडियो आया सामने
हादसे से पहले रिकॉर्ड हुए वीडियो में ड्राइवर शेर मोहम्मद को पहले 100–120 किमी प्रति घंटे और फिर 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते देखा गया. वीडियो शुरू होने के महज 1 मिनट 10 सेकेंड बाद ही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. पीछे बैठे एक युवक को बार-बार ड्राइवर से इतनी तेज गाड़ी न चलाने की अपील करते देखा गया.

Shraddha Kapoor Wedding Rumours: भाई ने तोड़ी चुप्पी
मदद के लिए 10 मिनट तक पुकार
सूत्रों के अनुसार हादसे के बाद कार में फंसे लोग करीब 10 मिनट तक मदद के लिए चिल्लाते रहे. जब तक लोग मौके पर पहुंचे, तब तक चार युवकों की मौत हो चुकी थी. दो युवक गंभीर हालत में कार के अंदर दर्द से कराहते मिले.

दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त
शनिवार तड़के हुए इस हादसे में दोनों कारें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए.

कार्यक्रम से लौटते वक्त हुआ हादसा
हादसे का शिकार हुए सभी दोस्त सवीना इलाके के नेला तालाब के पास आयोजित ‘मेहफिल-ए-मिलाद’ कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे. वे पास ही चाय पीने जा रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया.

---- समाप्त ----
इनपुट- पंकज कुमार
    Advertisement