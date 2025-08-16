राजस्थान: गर्लफ्रेंड के लिए पत्नी को मार डाला, फिर शव के पास बैठकर रोता रहा ताकि...

राजस्थान के अजमेर में पत्नी की हत्या के मामले में बीजेपी के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है. यह घटना 10 अगस्त को हुई थी, जिसे लूटपाट की वारदात बताने की कोशिश की गई थी लेकिन पुलिस ने हत्या की इस वारदात पर से पर्दा हटा दिया.

गर्लफ्रेंड के लिए पत्नी की हत्या

पुलिस के अनुसार, भाजपा नेता रोहित सैनी ने अपनी पत्नी संजू की हत्या अपनी प्रेमिका रितु सैनी के कहने पर की थी. शुरुआत में रोहित ने पुलिस को यह बताने की कोशिश की थी कि कुछ अज्ञात लुटेरे घर में घुस आए, जिन्होंने संजू की हत्या कर दी और कीमती जेवर लेकर फरार हो गए, लेकिन जब पुलिस ने गहन पूछताछ शुरू की तो रोहित के बयान बार-बार बदलने लगे. इसी विरोधाभास के बाद पुलिस का उस पर शक बढ़ गया.

कत्ल को दी लूट की शक्ल

एडिशनल एसपी रूरल दीपक कुमार ने बताया कि जब आरोपी से कड़ी पूछताछ की गई, तो उसने जुर्म कबूल कर लिया. रोहित ने बताया कि उसकी प्रेमिका रितु के साथ लंबे समय से संबंध थे, और पत्नी संजू उनके रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा थी. रितु ने ही उस पर दबाव बनाया कि संजू को रास्ते से हटा दो, इसी दबाव में आकर रोहित ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी.

हत्या को अंजाम देने के बाद रोहित ने पूरे घटनाक्रम को लूटपाट जैसा दिखाने की योजना बनाई ताकि पुलिस गुमराह हो जाए, लेकिन पुलिस की पैनी नज़र और तेजी से की गई जांच ने उसकी साज़िश का भंडाफोड़ कर दिया.

इस मामले में पहले ही मुख्य आरोपी रोहित सैनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. अब जांच में जब उसकी प्रेमिका रितु की संलिप्तता सामने आई, तो पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस वारदात में कोई और भी शामिल था या नहीं.



