scorecardresearch
 

Feedback

राजस्थान: गर्लफ्रेंड के लिए पत्नी को मार डाला, फिर शव के पास बैठकर रोता रहा ताकि...

अजमेर के किशनगढ़ में भाजपा नेता रोहित सैनी को पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि उसने पत्नी संजू की हत्या अपनी गर्लफ्रेंड रितु सैनी के कहने पर कर दी थी. इस मामले को शुरुआत में लूट का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने महज 24 घंटे में हत्या की गुत्थी सुलझा ली. अब तक पति रोहित और प्रेमिका रितु दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं. पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले की हर कड़ी को खंगाल रही है.

Advertisement
X
पत्नी की हत्या में पति गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
पत्नी की हत्या में पति गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

राजस्थान के अजमेर में पत्नी की हत्या के मामले में बीजेपी के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है. यह घटना 10 अगस्त को हुई थी, जिसे लूटपाट की वारदात बताने की कोशिश की गई थी लेकिन पुलिस ने हत्या की इस वारदात पर से पर्दा हटा दिया.

गर्लफ्रेंड के लिए पत्नी की हत्या

पुलिस के अनुसार, भाजपा नेता रोहित सैनी ने अपनी पत्नी संजू की हत्या अपनी प्रेमिका रितु सैनी के कहने पर की थी. शुरुआत में रोहित ने पुलिस को यह बताने की कोशिश की थी कि कुछ अज्ञात लुटेरे घर में घुस आए, जिन्होंने संजू की हत्या कर दी और कीमती जेवर लेकर फरार हो गए, लेकिन जब पुलिस ने गहन पूछताछ शुरू की तो रोहित के बयान बार-बार बदलने लगे. इसी विरोधाभास के बाद पुलिस का उस पर शक बढ़ गया.

सम्बंधित ख़बरें

crime news
दो राज्य, दो शहर और दो कत्ल... मोबाइल की CDR और CCTV फुटेज ने खोला खूनी साजिश का राज 
Ajmer Murder Case
पहले पत्नी की गला रेतकर हत्या, फिर सुनाई लूट की झूठी कहानी... अजमेर में यूं बेनकाब हुआ 'कातिल' पति 
बीजेपी नेता और उनकी पत्नी. (File Photo: Chandra shekhar/ITG)
BJP नेता के सामने पत्नी की गला रेतकर हत्या, अजमेर के किशनगढ़ में दिनदहाड़े वारदात से सनसनी  
झूठे प्यार के जाल में फंसी शादीशुदा महिला. (Photo: Representational)
सोशल मीडिया, लिव-इन, प्रेग्नेंसी और अबॉर्शन... झूठे प्यार के जाल में फंसी शादीशुदा महिला 
police team
भाई ने नशे में दीवार से दे मारा था भाभी का सिर...अजमेर में महिला की संदिग्ध मौत पर खुलासा 

कत्ल को दी लूट की शक्ल

एडिशनल एसपी रूरल दीपक कुमार ने बताया कि जब आरोपी से कड़ी पूछताछ की गई, तो उसने जुर्म कबूल कर लिया. रोहित ने बताया कि उसकी प्रेमिका रितु के साथ लंबे समय से संबंध थे, और पत्नी संजू उनके रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा थी. रितु ने ही उस पर दबाव बनाया कि संजू को रास्ते से हटा दो, इसी दबाव में आकर रोहित ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी.

Advertisement

हत्या को अंजाम देने के बाद रोहित ने पूरे घटनाक्रम को लूटपाट जैसा दिखाने की योजना बनाई ताकि पुलिस गुमराह हो जाए, लेकिन पुलिस की पैनी नज़र और तेजी से की गई जांच ने उसकी साज़िश का भंडाफोड़ कर दिया.

इस मामले में पहले ही मुख्य आरोपी रोहित सैनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. अब जांच में जब उसकी प्रेमिका रितु की संलिप्तता सामने आई, तो पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस वारदात में कोई और भी शामिल था या नहीं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement