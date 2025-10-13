सफेद पानी में डाला काला कागज और बन गए ₹500..., ATS के एएसआई ने देखा सारा खेल और...

राजस्थान पुलिस की अजमेर एटीएस टीम ने शनिवार देर रात भीलवाड़ा में केमिकल डालकर 500 के असली नोट का बनाने का झांसा देने वाले तीन युवकों को धर दबोचा है. सुभाषनगर थाना प्रभारी ने इस मामले में एटीएस के एएसआई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. युवकों के पास 500-500 रूपये के नोटों के साइज के कागज के तीन बंडल मिले थे जिनको जप्त कर लिया है और पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है.

एटीएस टीम के एएसआई ने बिछाया जाल

सुभाषनगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि अजमेर एटीएस टीम के एएसआई मोहम्मद रफीक ने सुभाषनगर थाने में रिपोर्ट दी .उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि कुछ लोग अजमेर के आसपास के क्षेत्र में असली रुपयों के कलर से कागज के 500 रुपये की भारतीय मुद्रा की साइज के खाली पेपरों का बंडल बनाकर असली भारतीय मुद्रा होना बताकर ठगी और धोखाधड़ी करते हैं. मालूम हुआ तो मैंने इन ठगों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई.

कार बेचने के नाम पर मुलाकात

उन्होंने बताया कि इसके तहत मैंने ठगों के मोबाइल पर फोन कर खुद को अजमेर निवासी हाजी बाबा बताते हुए मेरी एक कार बेचने की कहानी बनाई. उन ठगों ने मुझे भीलवाड़ा शहर के अहिंसा सरकार पर बुलाया. मैं एटीएस के पुलिस जाब्ते के साथ शनिवार रात अहिंसा सर्किल पर पहुंचा. उस दौरान मुझे सर्कल पर असलम, इंसाफ व रियाज नाम के तीन युवक मिले. उनके साथ मेरी कार बेचने के लिए 7 लाख रुपए में सौदा तय हुआ.

सफेद पानी में डाला काला कागज और...

उन्होंने आगे बताया कि तब इंसाफ नाम के युवक ने काले रंग की एक कागज की गड्डी में से एक काला कागज निकाला और पास रखे एक प्लास्टिक के डिब्बे में सफेद पाउडर के पानी में धोया. अचानक वह काला कागज 500 रुपये की भारतीय मुद्रा में बदल गया. इस प्रकार इंसाफ ने अपने बैग में रखे कागज की गड्डी से 12 नोट धोकर 500 रूपये में बदल दिए . मैंने तीनों लड़कों से पूछताछ की तो उन्होंने अन्य लोगों से इसी प्रकार ठगी करने की योजना बनाने की बात कही जिस पर मौके पर मौजूद एटीएस टीम ने तीनों लड़कों को पकड़ कर भीलवाड़ा शहर के सुभाषनगर थाने में रिपोर्ट दी है . तीनों ठगो से एटीएस टीम ने तीन 500 के नोट बनाने के कागज के बंडल , प्लास्टिक के एक डिब्बे में सफेद पाउडर, 13 भारतीय मुद्रा के 500 के नोट और एक मोटरसाइकिल भी जप्त की है. पुलिस इन ठगों से गहन पूछताछ कर रही है.

